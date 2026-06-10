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Prolijevao pivo i pokazivao golu stražnjicu: Policija objavila detalje 'urnebesa' kod Pakraca

Prolijevao pivo i pokazivao golu stražnjicu: Policija objavila detalje 'urnebesa' kod Pakraca
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL, ilustracija

Protiv 27-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

10.6.2026.
10:17
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL, ilustracija
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Iz Policijske uprave požeško-slavonske izvijestili su o incidentu u petak popodne kada je 27-godišnjak prolijevao pivo iz automobila i pokazivao stražnjicu prolaznicima.

"Policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje i utvrdili da je dana 5. lipnja 2026. oko 16 sati u mjestu Ožegovci, 27-godišnjak kao putnik na prednjem sjedalu u vozilu prolijevao pivo kroz prozor te pokazivao golu stražnjicu vozilima i osobama koje su prolazile cestom.

Protiv 27-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", stoji u priopćenju policije.

PolicijaPakracPu Požeško-slavonskaNarusavanje Javnog Reda I Mira
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