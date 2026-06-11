Ovako danas izgleda zagrebački autobusni kolodvor: Je li ovo najveća sramota glavnog grada?

Autobusni kolodvor u Zagrebu već godinama ostavlja dojam zapuštenog i neodržavanog objekta koji je daleko ispod standarda glavnog grada jedne europske države.

Iako svakodnevno kroz njega prolaze preko 15 tisuća putnika, brojni dijelovi infrastrukture pokazuju znakove ozbiljne dotrajalosti, a stanje objekta sve češće izaziva zabrinutost javnosti.

Posljednjih godina više je puta upozoravano na probleme s održavanjem, korozijom konstrukcije, oštećenjima nadstrešnica i općim propadanjem kolodvorskih sadržaja.

Posebno zabrinjava činjenica da su se već dogodili ozbiljni sigurnosni incidenti. U svibnju 2026. godine na peronu 202 odlomio se dio staklene stijene te pao među putnike koji su čekali autobus. Samo pukom srećom nitko nije teže ozlijeđen.

Problem nije samo estetske prirode

Nakon pada stakla nadležne službe bile su prisiljene zatvoriti peron i pokrenuti izvanredne tehničke preglede, dok su istovremeno potvrđena ranija upozorenja o lošem stanju pojedinih dijelova konstrukcije.

Stručni pregledi prethodno su ukazali na koroziju čeličnih elemenata i potrebu za opsežnim sanacijama, što dodatno potvrđuje da se ne radi o izoliranom problemu, već o dugogodišnjem zanemarivanju održavanja.

Zbog svega navedenog, zagrebački Autobusni kolodvor danas se može opisati kao objekt u vrlo lošem stanju, koji unatoč svojoj važnosti za promet i turizam zahtijeva hitnu i temeljitu obnovu. Nedavni incidenti pokazali su da problem više nije samo estetske prirode, nego predstavlja i potencijalni sigurnosni rizik za putnike i zaposlenike.

Gradska vlast ima novi plan

Inače, prema planu gradske vlasti, zagrebački autobusni kolodvor u idućim bi godinama mogao preseliti na prostor nekadašnjeg Gredelja, što gradonačelnik Tomislav Tomašević naziva jednom od najvećih prometnih promjena u gradu.

Tomašević je najavio da je prije realizacije, potrebno izraditi Urbanistički plan uređenja i dovršiti studiju prometnog čvora Zagreb. Na postojećem kolodvoru zasad se izvode samo nužni radovi jer Grad ne planira velika ulaganja u postojeću zgradu.

Cilj je novi kolodvor približiti Glavnom željezničkom kolodvoru i omogućiti bolje povezivanje prometnih sustava.

Kako to izgleda pogledajte u galeriji.