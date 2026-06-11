Papa održao misu u najvišoj crkvi na svijetu i uputio snažne riječi: Je li ovo upućeno Trumpu?

Papa Lav XIV. započeo je svoj posjet Sagrada Famíliji molitvom pred Presvetim Sakramentom i posjetom grobu Antonija Gaudíja, čija je vizija oblikovala Baziliku u monumentalni izraz kršćanske vjere kroz arhitekturu, svjetlo, boju i simboliku. Slaveći misu na stotu obljetnicu Gaudíjeve smrti i blagoslov Tornja Isusa Krista, Papa se osvrnuo na evanđeoski poziv na vjeru i naglasio da je autentična vjera u Krista nespojiva s nasiljem, ravnodušnošću i zanemarivanjem onih koji pate, piše Vatican News.

U svojoj propovijedi, izrečenoj na katalonskom i španjolskom jeziku, podsjetio je na odlomak iz Ivanovog evanđelja: "umrijet ćete u svojim grijesima ako ne povjerujete da sam ja On." Napomenuo je da su to snažne riječi, ali i poziv na spasenje. Naglasio je da ne možete vjerovati u Isusa i voditi rat. Ne možemo vjerovati u Isusa i ubijati nevine. Ne možemo vjerovati u Isusa i napustiti one koji pate, koji plaču, koji bježe od siromaštva.

Je li papa ovdje na nekog konkretno mislio - nije poznato, ali podsjetimo, između američkog predsjednika Donalda Trumpa i pape Lava XIV. nedavno je u fokusu bio 'sukob' uglavnom zbog dubokih razmimoilaženja oko američke vanjske politike prema Iranu te pristupa migracijama i međunarodnom pravu.

Pozdravljajući kralja Filipa VI. i kraljicu Letiziju, koji su ga dočekali uz španjolskog premijera Pedra Sáncheza, kao i političke i crkvene vlasti, papa Lav je naglasio da bazilika Sagrada Família otvara svoja vrata poput raširenih ruku, pozivajući sve k ovom oltaru, da slušaju Božju riječ, koja nas čini obitelji koju Gospodin voli i hrani se Njegovim životom u euharistiji.

Živa struktura izgrađena od kamena

Obraćajući se civilnim i vjerskim vođama, opisao je Baziliku kao znak jedinstva koje okuplja ljude oko Božje Riječi i Euharistije. Oslanjajući se na njezinu arhitekturu, usporedio je Crkvu sa živom strukturom izgrađenom od mnogo kamenja, s Kristom kao temeljem i ciljem. Tekuća izgradnja Bazilike, rekao je, simbolizira kršćanski život kao djelo koje Bog neprestano dovršava, pozivajući vjernike na suradnju u Njegovom planu.

Papa je istaknuo duhovno značenje dizajna bazilike, napominjući da njezina pročelja i novo blagoslovljeni Toranj Isusa Krista upućuju na Križ kao znak otkupljenja, nade i božanske ljubavi. Osvijetljeni križ na vrhu tornja služi kao vidljivi svjedok vjere i svjetionik za grad. Naglasio je da umjetnost igra jedinstvenu ulogu u izražavanju vjere, pohvalivši Gaudíja za stvaranje duhovnog putovanja koje vodi posjetitelje do susreta s Kristom.

Zaključujući svoju propovijed, papa Lav zahvalio je onima koji su podržali izgradnju Sagrade Famílije i opisao Baziliku kao arhitektonsko remek-djelo i snažan instrument evangelizacije. Potaknuo je vjernike ne samo da podignu pogled prema Kristu, već i da uzdignu one koji su marginalizirani i pate, dopuštajući da poruka nade i ljubavi Bazilike vodi kršćanski život i svjedočanstvo.