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Pogledajte ove predivne prizore: Papu na stadionu Real Madrida dočekalo 80.000 vjernika

Pogledajte ove predivne prizore: Papu na stadionu Real Madrida dočekalo 80.000 vjernika
Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia
Obraćajući se mnoštvu od oko 80.000 vjernika okupljenih na stadionu, papa Lav opisao je večer kao "veliku himnu vjere" i zahvalio madridskom nadbiskupu, kardinalu Joséu Cobo Canu, što je predstavio sliku pjesme i sklada kao način razumijevanja crkvenog života. "Samo brojke, podaci i činjenice nisu dovoljni za izgradnju zajednice", rekao je Papa. "Naša srca moraju pjevati", dodao je.
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Kultni madridski stadion Santiago Bernabéu na jednu večer pretvorio se u ogromno okupljalište vjere. Papa Lav XIV. sastao se u ponedjeljak navečer s Nadbiskupskom zajednicom Madrida, pozivajući katolike da postanu "simfonija nade" sposobna govoriti srcu grada koji se brzo mijenja, piše Vatikan News.

Okupljanje je obilježilo treći dan Papinog apostolskog putovanja u Španjolsku. Prije Papinog obraćanja, predstavnici biskupijske zajednice ponudili su osobna svjedočanstva koja odražavaju raznoliku stvarnost Crkve u Madridu: vjernik laik uključen u župni život, član pastoralnog vijeća, biskupijski svećenik, migrantska obitelj koja je pronašla dobrodošlicu i podršku u Crkvi te mlada odrasla osoba koja je nedavno primila krštenje.

Njihove priče o vjeri, služenju, razlučivanju, prihvaćanju i obraćenju pružile su živi kontekst za Papina razmišljanja o zajedništvu, evangelizaciji i misionarskom pozivu Crkve u suvremenom urbanom društvu.

Pogledajte predivne prizore i poruke koje je Papa poslao u našoj galeriji. 

 

 

9.6.2026.
16:34
danas.hr
IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia
Papa Lav XivStadionMadridŠpanjolskaSantiago BernabeuPapa Lav Xiv.
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