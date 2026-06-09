Pogledajte ove predivne prizore: Papu na stadionu Real Madrida dočekalo 80.000 vjernika

Kultni madridski stadion Santiago Bernabéu na jednu večer pretvorio se u ogromno okupljalište vjere. Papa Lav XIV. sastao se u ponedjeljak navečer s Nadbiskupskom zajednicom Madrida, pozivajući katolike da postanu "simfonija nade" sposobna govoriti srcu grada koji se brzo mijenja, piše Vatikan News.

Okupljanje je obilježilo treći dan Papinog apostolskog putovanja u Španjolsku. Prije Papinog obraćanja, predstavnici biskupijske zajednice ponudili su osobna svjedočanstva koja odražavaju raznoliku stvarnost Crkve u Madridu: vjernik laik uključen u župni život, član pastoralnog vijeća, biskupijski svećenik, migrantska obitelj koja je pronašla dobrodošlicu i podršku u Crkvi te mlada odrasla osoba koja je nedavno primila krštenje.

Njihove priče o vjeri, služenju, razlučivanju, prihvaćanju i obraćenju pružile su živi kontekst za Papina razmišljanja o zajedništvu, evangelizaciji i misionarskom pozivu Crkve u suvremenom urbanom društvu.

Pogledajte predivne prizore i poruke koje je Papa poslao u našoj galeriji.