Milijun ljudi preplavilo madridske ulice: Pogledajte kako je izgledao Papin veličanstveni doček

Više od milijun ljudi ispunilo je ulice Madrida i jedan od glavnih trgova u nedjelju ujutro kako bi nakratko vidjeli papu Lava dok se probijao prema misi na otvorenom, koja se očekuje kao najveći događaj tijekom njegova tjednog posjeta Španjolskoj.

Ljudi su mahali zastavama i vikali "Živio Papa" dok se Lav vozio u papamobilu niz glavnu madridsku ulicu Paseo de la Castellana prema trgu Cibeles, gdje vodi misu. Neki su bacali latice cvijeća dok je stizao na trg. Na trgu i okolnim ulicama okupilo se oko 1,2 milijuna ljudi, rekli su Vatikan i lokalni organizatori.

"Neka Madrid ostane gostoljubiv i uključiv grad, gdje je društveni život inspiriran istinskim ljudskim vrijednostima", napisao je Lav u knjigu gostiju nakon što mu je gradonačelnik uručio ključ grada.

Lav je počeo svoje putovanje u subotu sastancima s migrantima i beskućnicima te bdijenjem s oko 600.000 mladih u Madridu. Njegov posjet od 6. do 12. lipnja također uključuje posjet Barceloni i Kanarskim otocima, gdje će se susresti s migrantima koji su riskirali svoje živote prelazeći more iz zapadne Afrike.

Izrazio je nadu da će posjet, njegov prvi posjet zemlji EU-a izvan Italije, biti primjer svijetu u poštovanju "svakog ljudskog bića" te je pozvao čelnike da prestanu dijeliti biračka tijela.

"Oduševljena sam što se moli za nas migrante i za našu sigurnost", rekla je Andrea Margarita, 72-godišnja Peruanka koja je stigla u Španjolsku prije šest mjeseci, dok je čekala u gužvi u invalidskim kolicima sa svojom kćeri.

Nakon mise, Lav bi popodne trebao održati privatni sastanak s pripadnicima svojeg augustinskog reda, a zatim se sastati s osobama iz svijeta zabave, sporta i kulture u koncertnoj dvorani u središtu Madrida.