Rusi se igraju na Orešniku koji ubija Ukrajince: Ovo je najbizarniji zabavni park na svijetu

Ruski zabavni park Divoostrov u Sankt Peterburgu nedavno je otvorio kontroverznu atrakciju pod nazivom Orešnik za posjetitelje. Operateri su je nazvali po novoj ruskoj balističkoj raketi srednjeg dometa, koju je vojska posljednjih mjeseci nekoliko puta lansirala za napade na Ukrajinu.

Cijela konstrukcija koristi stup u bojama ruske trobojnice, uz koji se gore-dolje pomiče klupa s ljudima. Iznad glava posjetitelja koji sjede, dizajneri su također postavili makete koje zapanjujuće nalikuju pravim bojevim glavama ovog nadzvučnog oružja. Predstavnici parka mame posjetitelje adrenalinskim iskustvom tijekom kojeg ljudi, prema njihovim riječima, osjećaju emocije astronauta - istraživača i uzbuđenje letenja u raketi. Ulaznica za ovu novost posjetitelje košta 500 rubalja, što je oko 5,50 eura.

Bizarna zabava odnosi se na razorno oružje koje je Rusija posljednji put lansirala krajem svibnja, primjerice, na ukrajinsku Bilu Crkvu. Međutim, ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je izjavio da vojska ne koristi te projektile u borbene svrhe, već ih samo šalje na mjesta gdje može na odgovarajući način promatrati njihove rezultate.