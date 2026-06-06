Dugine boje preplavile centar Zagreba: Krenula Povorka ponosa, ovo je trasa kojom će šetati

Pod sloganom "Korak po korak, iskorak!", na zagrebačkom Zrinjevcu je počelo okupljanje za 25. povorku ponosa LGBTIQ zajednice.

Okupljeni su stigli zaogrnuti šarenim zastavama i transparentima, a onda krenuli u povorku koja prolazi Ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ilicom, sve do Parka dr. Franje Tuđmana. U Parku dr. Franje Tuđmana održat će se prosvjedni i svečani skup, s početkom u 17,30 sati.

"Više od četvrt stoljeća borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Više od dvadeset i pet godina otvoreno postojimo u društvu koje nas ne prihvaća i odbacuje. Unatoč tome mi stvaramo obitelji, prijateljstva i podržavamo jedni druge. Od samog početka ne odustajemo od naše borbe za jednakopravnost pred Ustavom, zakonom, pravilnicima, odredbama i društvom", istaknuli su prije nekoliko dana iz Zagreb Pridea.

Ističu kako povorka, koja je prvi put prošetala Zagrebom 2002., nije nastala iz zabave i ugode, već iz nužne borbe za prava i dostojanstvo.

Kako izgleda 25. Povorka ponosa, pogledajte u galeriji