U tijeku najopasnija faza rušenja Vjesnika, pogledajte što je ostalo od njega

I dok je većina Zagrepčana spojila Tijelovo s vikendom i uživa van grada, oni malobrojni koji su ostali, izbjegavaju Slavonsku aveniju i podvožnjak kod Vjesnika koji je od četvrtka opet zatvoren. Uklanja se sjeverni dio nebodera koji je stradao u požaru. To je i najopasnija faza pa je zato prometnica zatvorena.

Za razliku od prethodnog zatvaranja podvožnjaka i privremene regulacije prometa kada se moglo voziti sjevernim trakom prema istoku, to sada nije moguće. Očekuje se da će ova faza radova potrajati do nedjelje navečer pa povratnici s mini godišnjeg neće osjetiti ništa veće gužve nego obično.