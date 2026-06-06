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ZATVORENA SLAVONSKA /

U tijeku najopasnija faza rušenja Vjesnika, pogledajte što je ostalo od njega

U tijeku najopasnija faza rušenja Vjesnika, pogledajte što je ostalo od njega
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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I dok je većina Zagrepčana spojila Tijelovo s vikendom i uživa van grada, oni malobrojni koji su ostali, izbjegavaju Slavonsku aveniju i podvožnjak kod Vjesnika koji je od četvrtka opet zatvoren. Uklanja se sjeverni dio nebodera koji je stradao u požaru. To je i najopasnija faza pa je zato prometnica zatvorena. 

Za razliku od prethodnog zatvaranja podvožnjaka i privremene regulacije prometa kada se moglo voziti sjevernim trakom prema istoku, to sada nije moguće. Očekuje se da će ova faza radova potrajati do nedjelje navečer pa povratnici s mini godišnjeg neće osjetiti ništa veće gužve nego obično. 

6.6.2026.
12:52
Tajana Gvardiol
Igor Soban/PIXSELL
VjesnikRušenjeSlavonska AvenijaZatvaranje
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