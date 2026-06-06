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IGRE PERCEPCIJE /

Ove arhitekture će vam pomutiti pamet: Vjerujte nam, nisu ono što mislite na prvi pogled

Ove arhitekture će vam pomutiti pamet: Vjerujte nam, nisu ono što mislite na prvi pogled
Foto: Shutterstock
Arhitektura je oduvijek bila više od pukog stvaranja skloništa; ona je umjetnost koja oblikuje prostor i utječe na naša osjetila. No, neki arhitekti i umjetnici idu korak dalje, koristeći optičke iluzije kako bi stvorili građevine koje prkose zakonima fizike i poigravaju se s našom percepcijom. Od fasada koje nestaju do zgrada koje plešu, predstavljamo dvadeset nevjerojatnih primjera iz cijelog svijeta koji dokazuju da ono što vidimo nije uvijek istina.
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Arhitektura nije samo način oblikovanja prostora, ona je umjetnost koja igra s našim osjetilima i mijenja način na koji percipiramo svijet oko sebe.

Dok su mnoge zgrade funkcionalne i praktične, neki arhitekti i umjetnici idu korak dalje, stvarajući građevine koje varaju oči i stvaraju optičke iluzije. Od fasada koje nestaju do kuća koje plešu, ove konstrukcije izazivaju naše očekivanje stvarnosti.

Primjeri takve inovativne arhitekture uključuju rimski Galerija Spada, gdje je Francesco Borromini stvorio remek-djelo prisilne perspektive, ili Plešuću kuću u Pragu, koja svojim uvijenim tornjevima dočarava pokret plesnog para Fred i Ginger.

U Rotterdamu, Kubične kuće Pieta Bloma stvaraju urbanu šumu nagetih kocki, dok argentinski umjetnik Leandro Erlich u svojoj instalaciji “Bâtiment” koristi ogromno ogledalo kako bi stvorio dojam da ljudi prkose gravitaciji. Ovi primjeri pokazuju kako arhitektura može nadmašiti funkcionalnost i postati prava vizualna iluzija.

6.6.2026.
7:19
Webcafe.hr
Shutterstock
ArhitekturaZgradeOptička Iluzija
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