Ovi nogometaši mamac su za žene: Osim što su moćni na terenu, osvajaju šarmom i izgledom

Svjetsko prvenstvo 2026. neće biti samo praznik za ljubitelje nogometa, nego i prilika za uživanje u igri nekih od najzgodnijih igrača današnjice. Ako je suditi po društvenim mrežama, tijekom Svjetskog prvenstva 2026. neće se komentirati samo golovi, nego i igrači koji osvajaju izgledom.

Jasno, svatko ima svoj tip, no obožavateljice diljem svijeta složne su da se među nogometnim zvijezdama današnjice posebno ističe Norvežanin Erling Haaland, čija visina, plava kosa i prepoznatljiv izgled privlače pažnju i izvan terena.

Engleska zvijezda Jude Bellingham već godinama slovi za jednog od najvećih miljenika navijačica zahvaljujući šarmu, osmijehu i karizmi, a na popisu najpoželjnijih nogometaša redovito se nalazi i Francuz Kylian Mbappé koji osvaja kombinacijom sportskog stila i samopouzdanja.

Veliku pažnju privlači i portugalska legenda Cristiano Ronaldo, koji i u petom desetljeću života izgleda kao da je tek zakoračio na veliku scenu.

Posebno mjesto na listi zauzima reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović kojeg navijačice često izdvajaju zbog izgleda, brade i pomalo "bad boy" štiha.