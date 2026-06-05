FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USUSRET SVJETSKOM /

Ovi nogometaši mamac su za žene: Osim što su moćni na terenu, osvajaju šarmom i izgledom

Ovi nogometaši mamac su za žene: Osim što su moćni na terenu, osvajaju šarmom i izgledom
Foto: Niall Carson, PA Images/Alamy/Profimedia
Cristiano Ronaldo
1 /24
VOYO logo

Svjetsko prvenstvo 2026. neće biti samo praznik za ljubitelje nogometa, nego i prilika za uživanje u igri nekih od najzgodnijih igrača današnjice. Ako je suditi po društvenim mrežama, tijekom Svjetskog prvenstva 2026. neće se komentirati samo golovi, nego i igrači koji osvajaju izgledom.

Jasno, svatko ima svoj tip, no obožavateljice diljem svijeta složne su da se među nogometnim zvijezdama današnjice posebno ističe Norvežanin Erling Haaland, čija visina, plava kosa i prepoznatljiv izgled privlače pažnju i izvan terena.

Engleska zvijezda Jude Bellingham već godinama slovi za jednog od najvećih miljenika navijačica zahvaljujući šarmu, osmijehu i karizmi, a na popisu najpoželjnijih nogometaša redovito se nalazi i Francuz Kylian Mbappé koji osvaja kombinacijom sportskog stila i samopouzdanja.

Veliku pažnju privlači i portugalska legenda Cristiano Ronaldo, koji i u petom desetljeću života izgleda kao da je tek zakoračio na veliku scenu.

Posebno mjesto na listi zauzima reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović kojeg navijačice često izdvajaju zbog izgleda, brade i pomalo "bad boy" štiha. 

5.6.2026.
17:00
Hot.hr
Maciej Rogowski/imago sportfotodienst/Profimedia
NogometSvjetsko Nogometno PrvenstvoKylian MbappeCristiano RonaldoSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026.
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija