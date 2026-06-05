Izabrane Najljepše mame Hrvatske, a po prvi put i Najtata: Evo tko je pobijedio

U šibenskom kazalištu u srijedu navečer održano je veliko finale jubilarnog, 10. izbora za Najljepšu mamu Hrvatske, manifestacije koja već cijelo desetljeće slavi majčinstvo, obitelj i osobne priče natjecateljica iz cijele zemlje. Ove godine program je po prvi put proširen i na izbor za Najtatu Hrvatske, čime je projekt dobio novu dimenziju.

Titulu Najljepše mame Hrvatske u kategoriji od 23 do 39 godina ponijela je Ines Pedić, dok je u kategoriji Dijamant pobjedu odnijela Melita Boltužić. U Platinum kategoriji okrunjena je Sanja Trojak, piše ŠibenikIN

Posebnu pažnju ove je godine privukao i premijerni izbor za Najtatu Hrvatske, a prvo priznanje u toj kategoriji pripalo je Nikici Mariniću.

Uz glavne titule, dodijeljeno je i šest posebnih lentica: NMH elegantnost pripala je Danijeli Jelić, NMH osobnost Natali Vlahek Cirkveni, NMH fotogeničnost Maji Žderić Bandov, NMH stil Maji Jugović, NMH fashion Vjerani Grgić, a NMH glamour Moniki Jurić.

Organizatorica projekta Maja Gnjidić Verdecchia istaknula je kako je deset godina izbora obilježeno emocijama, prijateljstvima i pričama koje su, kako kaže, izgradile zajednicu posvećenu obitelji i roditeljstvu. Posebno je naglasila važnost uvođenja izbora za Najtatu Hrvatske, uz zahvalnost Gradu Šibeniku i Turističkoj zajednici na dugogodišnjoj podršci projektu.

O pobjednicima je odlučivao žiri u kojem su bili šibenski gradonačelnik Željko Burić, njegov zamjenik Danijel Mileta, novinar Zdravko Pilić, vlasnica licence Miss Hrvatske Iva Loparić Kontekt, te predstavnici kulturnog i obrazovnog života Šibenika.

Glazbeni dio programa upotpunili su Hrvoje Burazer Pavešković i Bojan Jambrošić, koji je izveo i službenu himnu izbora „Najljepša Mama Hrvatske“, pjesmu koja je tijekom godina postala zaštitni znak ove manifestacije.

Kako je izgledalo veliko finale pogledajte u galeriji.