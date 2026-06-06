Najskuplje noge i najpoznatija stražnjica svijeta u istoj sobi! Sve je išlo po planu dok nije ušetala ona

Kako se Svjetsko prvenstvo bliži tako je sve više promidžbenih poruka upućenih upravo prema sportskoj publici. A jedna takva je okupila nogometnu elitu.

Tako na reklami koju je objavio Nike vidimo brojne zvijezde i poznate koje imaju ugovor s tim proizvođačem sportske opreme. Od Viniciusa Juniora i Mbappéa do Cristiana Ronalda i Kim Kardashian. No, pomalo zanimljivo među brojnim poznatim iz svijeta sporta nema niti jednog reprezentativca jedne od najuspješnijih Nikeovih reprezentacija - Hrvatske.

Iako ugovor Hrvatske s Nikeom istječe uskoro, vjerojatno je pravi razlog našeg izostanka ipak - premalo tržište.

Kako je snimanje na kraju ispalo pogledajte ovdje.

Cijeli spot prati slogan "Rip the script" (Rastrgajte scenarij), kojim marka poziva na nesputanu nogometnu kreativnost. Radnja se odvija u televizijskom studiju, gdje se Mbappé odmah na početku suprotstavlja redatelju i umjesto običnog udarca glavom postiže gol škaricama. Elitni nogometaši potom potpuno ignoriraju upute ekipe i u zgradi pokreću vlastitu divlju utakmicu. Vinícius Jr prolazi pored osiguranja, Mbappé trči oko stručnog panela sa Zlatanom Ibrahimovićem, a Cristiano Ronaldo bježi s loptom s filmskog seta netom prije nego što zgrada eksplodira iza njega. Cijelu studijsku ludost, u koju su uključene i bivše legende Didier Drogba i Eric Cantona, na kraju zaključuje akrobatski pogodak Erlinga Haalanda.