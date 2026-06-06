Tambure digle ljepotice na noge: Pogledajte kako se tulumarilo u čakovečkom Podroomu

Petak navečer u čakovečkom Podroomu protekao je u znaku tamburaške glazbe, odličnog raspoloženja i uživanja u vinima, a za sjajnu atmosferu pobrinuo se Tamburaški sastav Zrin. Od samog početka večeri plesni podij bio je ispunjen, dok su se iz publike mogli čuti stihovi brojnih poznatih tamburaških pjesama. Glazbenici su izveli niz omiljenih hitova, a posjetitelji su ih pratili pjesmom i veseljem do kasno u noć.

Da je riječ o još jednom uspješnom događanju u Podroomu potvrđuju i fotografije Zlatka Vrzana i portala eMedjimurje koje najbolje dočaravaju atmosferu, osmijehe i dobru zabavu koja je obilježila cijelu večer. U galeriji pogledajte kako je bilo na Noći vina i tambura.