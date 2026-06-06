Vozili smo obiteljski SUV sa sportskim performansama, malom potrošnjom i fantastičnom cijenom

MG HS PHEV stigao je na tržište bez velike pompe, ali je brzo privukao pažnju zahvaljujući kombinaciji snažnog pogona, bogate opreme i konkurentne cijene. Ovaj plug-in hibridni SUV, koji dolazi pod markom MG u vlasništvu kineskog automobilskog giganta SAIC Motor, spaja europski dizajn i kinesku tehnologiju te se nameće kao ozbiljna alternativa skupljim obiteljskim SUV-ovima.

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Druga generacija modela HS, predstavljena 2024. godine, donijela je potpuno osvježen izgled. Prednji dio krase velika maska hladnjaka i moderna LED svjetla, dok dinamična silueta i atraktivan stražnji kraj automobilu daju samouvjeren i suvremen nastup. U klasi prepunoj sličnih modela, HS uspijeva zadržati prepoznatljiv karakter.

Najveći adut ovog modela nalazi se ispod haube. Plug-in hibridni sustav kombinira 1,5-litreni turbobenzinski motor snage 143 KS s električnim motorom, što rezultira ukupnom snagom od 272 KS. Zahvaljujući tome, HS ubrzava od 0 do 100 km/h za svega 6,8 sekundi, što su performanse kakve se rijetko viđaju u obiteljskim SUV-ovima ovog cjenovnog razreda.

>>> U našoj galeriji pogledajte sve detalje modela MG HS PHEV <<<

Vožnja bez kapi benzina

Osim snage, sustav se ističe i učinkovitošću. Baterija kapaciteta 21,4 kWh omogućuje do 100 kilometara vožnje na električni pogon prema WLTP normi. To znači da većina svakodnevnih gradskih vožnji može proći bez potrošnje benzina. Punjenje na kućnoj wallbox punionici snage 7 kW traje približno tri sata.

Testirani model u Luxury paketu opreme nudi vrlo bogatu serijsku opremu. Uključeni su sustav kamera od 360 stupnjeva, prednji i stražnji parkirni senzori, električno otvaranje prtljažnika, grijana sjedala presvučena eko-kožom, dvozonska automatska klima i bežični punjač za mobitel. Unutrašnjošću dominiraju dva povezana zaslona od 12,3 inča koji služe kao digitalna instrumentna ploča i infotainment sustav s podrškom za Apple CarPlay i Android Auto. Kvaliteta izrade i korišteni materijali ostavljaju dojam automobila više klase.

Tijekom testiranja na više od 700 kilometara u jednom danu, HS je pokazao odličnu kombinaciju udobnosti i performansi. Prijelazi između električnog i benzinskog pogona gotovo su neprimjetni, automatski mjenjač radi uglađeno, a ovjes učinkovito upija neravnine. Zvučna izolacija dodatno pridonosi ugodnoj vožnji na duljim putovanjima. Prosječna potrošnja tijekom testa iznosila je 5,6 l/100 km, što je vrlo dobar rezultat za SUV ove veličine i snage.

>>> U našoj galeriji pogledajte sve detalje modela MG HS PHEV <<<

Aktraktivna kombinacija performansi, opreme i cijene

Pozitivne dojmove potvrđuju i europski stručni mediji. Britanski What Car? proglasio je HS PHEV plug-in hibridom godine, dok ga je Auto Express u velikom usporednom testu istaknuo kao najbolji plug-in hibrid na tržištu. Posebno su pohvaljeni električni doseg, prostranost i omjer uloženog i dobivenog.

Najveća nepoznanica ostaje dugoročna pouzdanost marke MG, koja u nekim istraživanjima zadovoljstva vlasnika nije ostvarila vrhunske rezultate. Ipak, proizvođač kupcima nudi tvorničko jamstvo od sedam godina ili 150.000 kilometara, čime nastoji dodatno izgraditi povjerenje.

Zaključno, MG HS PHEV Luxury nudi vrlo atraktivnu kombinaciju performansi, opreme, električnog dosega i cijene. Za obitelji koje traže prostran, moderan i ekonomičan SUV bez plaćanja prestiža poznatih marki, predstavlja jednu od najzanimljivijih kupnji na današnjem tržištu.

>>> U našoj galeriji pogledajte sve detalje modela MG HS PHEV <<<