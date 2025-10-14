Kupio sam 'kineza' sa 197 konja: I znate što? Još ništa nije otpalo s njega...

'Ne kupuj 'kineza'! Jesi li normalan? Zašto si to radiš? To ne valja ništa, to ti je kinesko sranje, požalit ćeš...' Ovo su bile rečenice gotovo svih mojih poznanika, ali i nekih članova obitelji kad smo im supruga i ja priopćili da planiramo kupiti MG-a.

Preciznije, riječ je o modelu MG ZS Hybrid+, full hibridu koji razvija 197 konjskih snaga, vuče ko blesav, a troši benzina 'na kapaljku'. I da, ovaj se nigdje ne puni, već sve radi motor koji ima osam modova rada, ali ajmo reći da mu je glavni zadatak puniti bateriju, a pri većim brzinama (oo 80 km/h nadalje) uključuje se i 'hrani' kotače u kombinaciji s elektromotorom.

Foto: Bojan Terglav

Nikad do sada nisam imao doticaja s kineskim automobilima, a bio sam vlasnik Yuga 45, Škode Favorit, Renault Clia, Chevrolet Cruzea pa sve do Hyundaija i30 koji je bio zadnji moj automobil prije prelaska na MG.

Zašto je izbor pao na MG-a? Pa iskreno, ne znam kako nam je došao u prvi plan, ali postavljeni kriteriji su bili: Idući auto bi željeli da bude SUV i cijena nikako ne smije ići iznad 30.000 eura, iako nam je i to bilo onako, dosta visoko. Dakle, ako može niže, bilo bi lijepo.

Foto: Bojan Terglav

Kako smo se odlučili za MG ZS Hybrid+

E sad, što se može dobiti u tom rangu... Ako ćemo iskreno, i ne baš puno toga i jako puno ovisi o opremi izabranog vozila. Dakle, riječ je o nekom B segmentu vozila i govorimo o novom vozilu. I tu onda dolazimo do opcija poput Renault Captura i Volkswagen Taiga, dok su opcije poput T-Roca (preskup), T-Crossa (premalen) i Toyote Yaris Cross (preskupa) odmah otpale.

Doduše, tu se skromno pojavila i opcija nove Dacie Duster, ali supruzi se auto izvana nikako nije svidio pa nije imalo smisla navaljivati. No, Captur i Taigo u nekim srednjim razinama opreme dolaze već blizu maksimalne cifre koju smo rekli izdvojiti za auto. I onda, ničim izazvani, vidjeli smo neke plakate u Zagrebu i odlučili otići do autosalona vidjeti što zapravo nudi taj MG ZS.

Iskreno, u salonu je bila verzija srednjeg paketa opreme i što je najbolje supruzi se ta tkanina uopće nije svidjela i zapravo smo već odustali, ali ja sam se predbilježio za testnu vožnju idući dan. A testno vozilo je došlo sa ful opremom i - kožom. Razlika u interijeru vozila je nebo i zemlja. Krenuli smo u testnu vožnju i - oduševili se. No, cijena novog MG-a s ful opremom je bila cca 29.000 eura. Znam da smo reki da idemo do 30.000, ali ako se može niže zašto ne isprobati. Upitali smo ima li možda koje testno vozilo na prodaju i ispostavilo se da su imali baš jedan koji je bio kod njihove PR agentice. Vozilo je bilo staro nekoliko mjeseci, prošlo desetak tisuća kilometara i u tip-top izdanju, a cijena je bila još bolje. Uspjeli smo dobiti praktički novi auto s ful opremom za ispod 25.000 eura (aha da, u ponudu su ubacili i gratis zimske gume). Na ovo sve nismo mogli zažmiriti jer za te novce nismo mogli pronaći ništa slično.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Nije ishitrena odluka: Pregledao sam sve recenzije

No, odluka nije donesena ishitreno. Od trenutka kada smo dobili ponudu pa do pristanka pregledao sam valjda sve moguće testove i recenzije automobila, na svim mogućim jezicima. I što je najbolje, dan danas, svako jutro pregledavam ima li novih informacija oko automobila.

Ovdje vam neću govoriti o tome što auto sve ima od opreme, nema mi smisla, sve možete pronaći na njihovim stranicama, ovo nije test ni recenzija, već neki osobni dojam nakon prijeđenih više od 20.000 kilometara.

Samo ću reći, ovako iz glave, da automobil ima eko kožu, grijana sjedala i upravljač, automatsku klimu, keyless entry, Android auto i Apple Car play, LED svjetla, aluminijske naplatke od 18 cola, kameru 360°, senzore, adaptivni tempomat, te brojne sigurnosne sustave... A što se tiče motorizacije, auto ima 1,5 litreni benzinski motor od 75 kW (102 KS) i električni motor snage 100 kW (136 KS), kao i odvojeni generatorski motor koji omogućuje široki raspon načina rada pogonskog sklopa. Kombinirana izlazna snaga je 145 kW (197 KS).

Potrošnja? Sve ovisi kako ga vozite, ali auto stvarno uživa u gradkim gužvama i tada troši najmanje. Najniže vrijednosti koje sam imao bile du 3,9 litara na 100 kilometara, dok recimo auto baš i ne voli velike brzine na autoputu i na brzinama iznad 130 km/h popit će i više od 7 litara na 100 kilometara. Moj prosjek se zasada kreće oko 5,2 litre.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Dojmovi? Oduševljen sam

I koji su dojmovi nakon godinu dana? Iskreno, sjajni. Bio sam s autom posvuda, isprobao ga na gotovo svim terenima, od Dalmacije do Zagreba, a čak sam se i 'penjao' po Velebitu s njim. Nikad se više nisam vozio u automobilu nego sada otkad imam MG-a. Prtljažnik solidnih 443 litre, sasvim dovoljan na nekoliko kofera, a kad se sjedala preklope ima gotovo 1500 litara prostora i već je položio i s prijevozom peleta, ali i nešto građevinskog materijala.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Auto je naštiman tako da uglavnom preferira vožnju na struju, tako da kad je u EV modu potpuno je nečujan, a istovremeno nevjerojatno potentan i brz. Preticanja su jako brza i dogode se instantno.

Iako mu je deklarirano ubrzanje od 0-100 km/h 8,7 sekundi, kad je baterija napunjena u stvarnosti je auto za gotovo sekundu brži od tog vremena što dokazuju i svi testovi koji su rađeni. U gradu ste, s malim pritiskom na papučicu gasa, uvjerljivo prvi na svakom semaforu.

Vožnja na uzbrdici i buka motora

Ljudi se najčešće žale na dvije stvari kod novog MG-a. To su vožnja na uzbrdici i buka motora pri većim brzinama, odnosno većim okretajima motora. O čemu se radi? Dakle, kada se vozite duže na nekoj uzbrdici (primjerice uspon do tunela Sveti Rok kada idete iz Dalmacije prema unutrašnjosti), a 'naganjate' motor može se dogoditi da se baterija isprazni i onda ostajete samo na snazi motora koji istovremeno mora puniti bateriju i pokretati auto.

I tu se onda zna dogoditi da na kratko vrijeme motor više nema snage ubrzavati i čak možda i izgubi na snazi, ali je riječ o svega nekoliko sekundi kada motor opet napuni malo bateriju i sve se opet ustabili i auto dobije snagu. No, ako se vozite normalno i ne stišćete bjesomučno papučicu gasa, onda se to neće ponavljati.

Što se tiče buke motora, prilikom jakih pritiskanja papučice gasa, motor se naglo uključuje u rad i zna dići okretaje motora i do 5000 i tada se čuje jače brujanje. Zvuk nije ugodan, ali je zapravo potpuno normalan i smiruje se već nakon nekoliko sekundi. Hoćete li ovo slušati često ili ne uvelike ovisi o vašem načinu vožnje, ako volite bržu i agilniju vožnju onda ćete vjerojatnije češće slušati kako motor glasnije radi, a kad vam takva vožnja dosadi, motor gotovo da nikad nećete ni čuti, jer toliko neprimjetno radi.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

S auta još ništa nije otpalo...

Dakle, što mogu još reći o autu nakon godine dana vožnje? Evo za one skeptične, a auta ništa još nije otpalo, sve se drži, ništa ne cvili, nije se zapalio i auto ide jednako kao što je išao i i prvog dana kada sam ga preuzeo. E da, najbolji dio ostavio sam za kraj. Auto ima jamstvo do 7 godina ili 150.000 prijeđenih kilometara, a upravo sam odradio i prvi servis. Cijena? 179 eura. Pa vi sada recite je li to skupo...

Mislim da su Kinezi dokazali da znaju napraviti solidan auto i još sve lijepo zapakirati sjajnom opremom i to sve dati za ultra povoljnu cijenu. A sve više ih stiže na europska tržišta i izbor je zaista ogroman i kvalitetan. Ako se europski proizvođači brzo ne probude, uskoro bi europski auti na našim cestama mogli postati - rijetkost.