ŠOKANTNI PRIZORI /

Tučnjava izbila u poznatom lokalu: Halid svirao, oni se mlatili, sve je zabilježila kamera

Tučnjava izbila u poznatom lokalu: Halid svirao, oni se mlatili, sve je zabilježila kamera
Foto: Screenshot 'x'/doznajemo

Dok su se gosti mlatili, na snimci se jasno može čuti kako u pozadini svira "Prvi poljubac" od pokojnog Halida Bešlića

28.12.2025.
9:52
Andrea Vlašić
Screenshot 'x'/doznajemo
U Međugorju je sinoć došlo do fizičkog sukoba između više osoba. Svjedoci navode kako je incident započeo unutar poznatog restorana i kluba Gardens, a nekoliko sudionika je nastavilo sukob i izvan objekta, piše Radiosarajevo.ba.

Dok su se gosti mlatili, na snimci se jasno može čuti kako u pozadini svira "Prvi poljubac" od pokojnog Halida Bešlića. Trenutačno nije poznat uzrok sukoba niti nije potvrđeno ima li ozlijeđenih.

Kako piše portal Radiosarajevo.ba, kontaktirali su lokalni MUP, no do objave njihovog članka nisu dobili nikakav odgovor. 

Snimku sukoba možete pogledati u nastavku:

POGLEDAJTE VIDEO: Letjeli udarci na sve strane: Rasprava eskalirala, snimili žestoku tučnjavu u parlamentu

TučnjavaMeđugorjeLokal
