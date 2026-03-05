FREEMAIL
Ljubomora trese vilu 'Gospodina Savršenog': komentari na promijene timova

Ljubomora trese vilu 'Gospodina Savršenog': komentari na promijene timova
Foto: voyo

Atmosfera u vili je napeta nakon što je Nuša prihvatila spoj s 'Gospodinom Savršenim' Karlom, što je šokiralo Kaju i Anastasiju, ali i druge djevojke.

5.3.2026.
13:11
Kaja i Anastasija, kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni'  nisu očekivale takav rasplet, pogotovo jer je Nuša na zadnjem koktel partiju imala trzavice s Anastasijom. U cijelu priču nemir je unijela produkcijska odluka o promjeni timova, koja je natjerala djevojke da se presele i ponovno razmisle o simpatijama.

Ljubomora trese vilu 'Gospodina Savršenog': komentari na promijene timova
Foto: voyo

Iako je isprva pokazivala interes za Karla, Nuša je nakon spoja s Petrom 'promijenila ploču'. Kaja i Anastasija komentiraju ima li tu prostora da Nuša ipak opet promijeni mišljenje.

Ljubomora trese vilu 'Gospodina Savršenog': komentari na promijene timova
Foto: voyo

Nuša je Izjavila kako ju je privukla Petrova zrelost, a Kaja smatra da odnos Anastasije i Karla nailazi na probleme kao posljedica njezine ljubomore. Komentirale su i druge djevojke i mijenjanje timova. Za neke su komentirale kako su baš brzo promijenile mišljenje.

Show 'Gospodin Savršeni' gledaj na Voyo sedam dana prije svih, a od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u.

