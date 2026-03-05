FREEMAIL
PRISILNA PROMJENA

Garcia u problemima: Ibon Labaien Soto će biti trener Hajduka u derbiju s Dinamom?

Garcia u problemima: Ibon Labaien Soto će biti trener Hajduka u derbiju s Dinamom?
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Gonzalo Garcia će najvjerojatnije biti suspendiran za derbi Hajduka i Dinama

5.3.2026.
14:35
M.G.
Davor Javorovic/PIXSELL
Nakon dramatičnog poraza u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa od Rijeke (3:2) trener Hajduka Gonzalo Garcia dobio je crveni karton, zbog čega postoji mogućnost da neće smeti voditi Bijele ove nedjelje u velikom derbiju Dinamom.

Garcia je, naime, sucu Kolariću nakon kraja utakmice dobacio da "ide slaviti s njima", nakon čega je odmah dobio crveni.

Germanijak piše da sada slijedi kazna za Garciju, koja teoretski može biti ukor, ali da će ga zbog svega što je rekao sucu najvjerojatnije čekati suspenzija.

U slučaju da Garcia bude suspendiran, njega će na klupi Hajduka u derbiju zamijeniti prvi pomoćnik  Ibon Labaien Soto, koji je Garcijin dugogodišnji suradnik i specijaliziran je za asistenciju i analitički segment rada.

No, sada će morati biti spreman uskočiti na poziciju glavnog trenera Hajduka u najvećem hrvatskom derbiju.

