VEĆA BORBA /

Englezi uvode veliku novost: Ruke trlja i Sergej Jakirović

Englezi uvode veliku novost: Ruke trlja i Sergej Jakirović
Foto: Ian Lyall/ProSports/Shutterstock Editorial/Profimedia

Odluka je takva jer se želi unijeti nova doza dramaturgije u završnici sezone

5.3.2026.
14:29
Hina
Ian Lyall/ProSports/Shutterstock Editorial/Profimedia
Engleska nogometna asocijacija donijela je odluku po kojoj će se od iduće sezone povećati broj klubova koji će sudjelovati u kvalifikacijama za ulazak u elitnu Premier ligu.

Iduće sezone će, kao i ove, dvije najbolje momčadi osigurati direktan ulazak u Premier ligu, no u dodatnim kvalifikacijama za posljednje mjesto koje vodi prema Premier ligi neće više sudjelovati momčadi od treće do šeste pozicije već od treće do osme pozicije na ljestvici.

Odluka je takva jer se želi unijeti nova doza dramaturgije u završnici sezone, ali i omogućiti većem broju klubova da pokušaju ostvariti san, plasman u krug najboljih  engleskih klubova.

Od iduće sezone tako će treći i četvrti s ljestvice automatski izboriti polufinale doigravanja, dok će za polufinale kvalifikacija razigravati peti protiv osmoga te šesti protiv sedmoga s ljestvice.

Ove sezone borbu za plasman u Premier ligu vodi i Hull City, sastav gdje brani hrvatski vratar Ivor Pandur, a vodi ga Sergej Jakirović, nekadašnji strateg Gorice, Rijeke i Dinama. Hull je trenutačno na petom mjestu ljestvice.

Vodeći sastav popularnog Championshipa je Coventry u ovom trenutku, drugi je Middlesbrough, treći Ipswich, a četvrti Milwall.

