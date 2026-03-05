FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODJEKNULO JE /

Gareth Bale iznenadio izjavom o Zidaneu: 'Bit ću iskren...'

Gareth Bale iznenadio izjavom o Zidaneu: 'Bit ću iskren...'
×
Foto: GABRIEL BOUYS/AFP/Profimedia

Bale opisao kako su izgledali treninzi u Realu dok je Zidane vodio momčad

5.3.2026.
13:49
Maj Gašparac
GABRIEL BOUYS/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Slavni velški nogometaš koji je vrhunac karijere proživio u Real Madridu, Gareth Bale, govorio je o svom razdoblju u Kraljevskom klubu i osvrnuo se na legendu 'Los Blancosa' Zinedinea Zidanea.

Zidane je bio trener Baleu u Madidu i njih dvojica su zajedno osvojili 11 trofeja, uključujući tri Lige prvaka.

Sada je Bale odgovorio na pitanje kako je bilo surađivati sa Zidaneom i ustvrdio da legendarni Francuz "nije previše radio".

"Zidane kao trener? Bit ću iskren, nije previše radio. Malo bismo radili na taktici kada bismo igrali s Barcom ili Bayernom. To je bilo 15-ak minuta defanzivne taktike", rekao je i dodao:

"Uz to  uglavnom smo uigravali dodavanja, šutirali bismo na gol i onda bismo otišli doma".

Priznao je Velšanin i da ga ne čudi što je Xabi Alonso dobio otkaz u Realu.

"Nije me iznenadilo kada je Xabi Alonso dobio otkaz u Realu. Ako pokušaš toliko taktike onda... Samo je potrebno imati dobar odnos s igračima, da budu sretni i da rade što žele", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosidba koja je zaludila svijet: Prva tenisačica svijeta rekla 'Da'!

Gareth BaleXabi AlonsoReal MadridZinedine ZidaneLiga Prvaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx