Gareth Bale iznenadio izjavom o Zidaneu: 'Bit ću iskren...'

Slavni velški nogometaš koji je vrhunac karijere proživio u Real Madridu, Gareth Bale, govorio je o svom razdoblju u Kraljevskom klubu i osvrnuo se na legendu 'Los Blancosa' Zinedinea Zidanea.

Zidane je bio trener Baleu u Madidu i njih dvojica su zajedno osvojili 11 trofeja, uključujući tri Lige prvaka.

Sada je Bale odgovorio na pitanje kako je bilo surađivati sa Zidaneom i ustvrdio da legendarni Francuz "nije previše radio".

"Zidane kao trener? Bit ću iskren, nije previše radio. Malo bismo radili na taktici kada bismo igrali s Barcom ili Bayernom. To je bilo 15-ak minuta defanzivne taktike", rekao je i dodao:

"Uz to uglavnom smo uigravali dodavanja, šutirali bismo na gol i onda bismo otišli doma".

Priznao je Velšanin i da ga ne čudi što je Xabi Alonso dobio otkaz u Realu.

"Nije me iznenadilo kada je Xabi Alonso dobio otkaz u Realu. Ako pokušaš toliko taktike onda... Samo je potrebno imati dobar odnos s igračima, da budu sretni i da rade što žele", poručio je.

