Stiže li doista Treći svjetski rat? Baba Vanga navodno je predvidjela pravu katastrofu za 2026.

Svijet je s nevjericom pratio vijesti 28. veljače 2026., kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli koordinirane vojne udare na Iran. Prve mete, kako je potvrđeno, nalazile su se u blizini ureda vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu, koji je hitno premješten na sigurnu lokaciju.

No, ono što je započelo kao ciljana operacija, koju je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao "ključnom mjerom za neutralizaciju egzistencijalne nuklearne prijetnje", u samo nekoliko dana pretvorilo se u požar koji prijeti progutati cijelu regiju. Iranski odgovor bio je brz i brutalan, s napadima na američke vojne baze i savezničke zemlje u Zaljevu, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein i Katar.

Dok odjeci eksplozija tresu financijska središta poput Dubaija i Dohe, a svijet strepi od daljnje eskalacije, na društvenim mrežama i u globalnom diskursu ponovno se pojavilo jedno ime: Baba Vanga. Slijepa bugarska proročica, koja je preminula 1996., navodno je za 2026. godinu predvidjela početak "velikog rata" koji će promijeniti sudbinu čovječanstva.

Veliki rat s Istoka i ostvarenje mračnih vizija

Pristaše njezinih proročanstava tvrde da se događaji odvijaju upravo onako kako je Vanga predvidjela. Njezine vizije govorile su o sukobu koji će započeti na Istoku i postupno se proširiti prema Zapadu, a kao posljedicu imat će uništenje i depopulaciju Europe.

Trenutna kriza na Bliskom istoku, koja je započela američko-izraelskom intervencijom pod vodstvom predsjednika Donalda Trumpa, savršeno se uklapa u taj narativ. Trump je u svojem obraćanju naciji poručio kako je cilj operacije "zaštititi američki narod eliminiranjem neposrednih prijetnji", istovremeno pozivajući iranski narod da "preuzme svoju vladu".

Međutim, iranski protuudari gurnuli su regiju u kaos. Izvješća o eksplozijama u Dubaiju, Abu Dhabiju i napadima na američke vojne lokacije u Bahreinu pretvorila su regionalni sukob u globalnu krizu, zatvarajući zračni prostor i izazivajući paniku na svjetskim burzama.

Mnogi se sada pitaju je li ovo uvod u sukob koji bi mogao trajati tjednima ili mjesecima i uvući i druge svjetske sile.

Jeziva proročanstva za 2026: Što nas još čeka?

Treći svjetski rat nije jedino zastrašujuće predviđanje koje se pripisuje Babi Vangi za 2026. godinu. Njezine navodne vizije za ovu godinu čine se kao scenarij za apokaliptični film, a svaka od njih unosi dodatni nemir u već ionako napetu globalnu atmosferu.

Osim rata, Vanga je navodno predvidjela i treći globalni financijski slom, koji bi doveo do propasti tradicionalnih valuta i tržišta dionica. Ova ekonomska katastrofa mogla bi biti povezana s političkim previranjima, uključujući i ono u Rusiji, gdje je proročica vidjela pad postojećeg režima i dolazak novog, moćnog vođe koji će preoblikovati svjetsku politiku.

Kao da to nije dovoljno, 2026. bi trebala biti i godina velikih prirodnih katastrofa. Vangina proročanstva govore o razornim potresima, tsunamijima i vulkanskim erupcijama koji će pogoditi oko osam posto Zemljine kopnene površine.

Usto, predviđa se i da će umjetna inteligencija dosegnuti točku u kojoj će se oteti kontroli, revolucionarizirajući industriju, ali i prijeteći ljudskoj autonomiji.

Vrhunac njezinih bizarnih vizija za 2026. jest predviđanje prvog službenog kontakta s izvanzemaljskom civilizacijom u studenom, nakon što veliki svemirski objekt uđe u Zemljinu atmosferu.