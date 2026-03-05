FREEMAIL
STRAVA /

Tri tijela pronađena u kući kraj Poreča: Cure prvi detalji

Tri tijela pronađena u kući kraj Poreča: Cure prvi detalji
Foto: RTL

Očevid u tijeku

5.3.2026.
14:38
Tajana Gvardiol
RTL
Policija je u četvrtak izvijestila kako su u jednoj kući u Istri pronađena tri tijela. 

"U kući u okolici Poreča pronađena su tri tijela. U tijeku je očevid, a na mjestu događaja nalazi se i nadležni državni odvjetnik. Utvrđuju se okolnosti događaja", priopćio je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave istarske. 

Policija će više informacija dati nakon završetka očevida.

Tijela su, neslužbeno doznaje Jutarnji list, pronađena u kući u kojoj su živjeli vlasnici, ali identitet preminulih zasad nije službeno potvrđen. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač kaže da su tijela u poluraspadnutom stanju i da trenutačno nije moguće identificirati osobe. Neslužbeno se doznaje da se izgleda ne radi o nasilnoj smrti te da na mjestu događaja nema tragova nasilja.

