Medvedev na dramatičan način napustio Dubai: 'Kao u filmu'

Svašta se događalo na tom putu od Dubaija do Indian Wellsa, sve je bilo kao u filmu, ispričao je ruski tenisač Danil Medvjedev koji je ipak na vrijeme došao na poprište ATP Masters 1000 turnira u Kaliforniju.

Prošlog tjedna Medvjedev je boravio na turniru u Dubaiju kojeg je i osvojio, ali je potom nekoliko dana ostao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog iranskih napada na taj grad i zemlju te zbog uzavrele ratne situacije na Bliskom istoku.

„Kompletno je putovanje izgledalo vrlo neobično. Mogu samo reći da nikada u životu nisam putovao na takav način. Bilo je filmski. Iz Dubaija u Oman smo stigli automobilom. Neki su imali sreće pa su taj put prevalili za četiri sata. Neki su imali manje sreće pa su putovali i devet sati. Moj put do Omana je trajao sedam sati. Problem je bio taj što je naš vozač izgubio putovnicu. U jednom trenutku smo se morali vraćati u UAE pa opet natrag za Oman. Vozač je putovnicu pronašao na parkiralištu“, ispričao je Medvjedev i nastavio.

„Odvojeno smo u Oman stigli Rubljov, Hačanov i ja. Puno različitih ljudi je bilo na tom putovanju, a kasnije smo zrakoplovom došli do Istanbula i kasnije do Los Angelesa“, uzbuđeno je govorio ruski tenisač.

Na turniru u Indian Wellsu Medvjedev je bio slobodan u prvom kolu, a u drugom će igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Čileanac Tabilo i Španjolac Jodar. Medvjedev je postavljen za 11. nositelja.

