Nives Celzijus u donjem rublju i halterima reagirala na brutalnu poruku: 'Promašila si život'

Pjevačica, spisateljica i medijska ličnost Nives Celzijus (44), poznata po svojoj sposobnosti da intrigira javnost, ponovno je u središtu pozornosti. Nedugo nakon objave svoje nove, iznimno emotivne pjesme, podijelila je na Instagramu seriju provokativnih fotografija koje su, same po sebi, očekivane za njezin stil. Ipak, ono što je izazvalo lavinu reakcija nije bio njezin izgled, već snažna i neočekivano iskrena poruka koju je uputila svojim pratiteljima, odgovarajući na jednu vrlo izravnu kritiku.

'Promašila si cijeli život, a imaš takav talent'

Na nizu objavljenih fotografija Nives pozira na krevetu u senzualnom crnom donjem rublju s halterima, preko kojeg je ležerno prebacila bijelu mušku košulju. No, vizualna provokacija poslužila je kao uvod u mnogo dublju temu.

Nives je u opisu podijelila poruku koju je večer prije dobila od jednog muškarca, a koja na prvi pogled zvuči kao oštra kritika. "Koji kreten od žene moraš biti da četrdeset i koju godinu gradiš karijeru na sisurinama, a imaš talenta da napišeš tako snažnu, životnu pjesmu koje se ne bi posramili ni najveći pjesnici. Bez ljutnje, ali ti si promašila cijeli život", citirala je Nives. Umjesto da se brani ili naljuti, ona je ovu brutalno iskrenu poruku prihvatila kao kompliment. Priznala je da je dirnuta što i muškarci osjećaju njezinu novu pjesmu na tako dubok način. "A da sam kreten u životu, vjerojatno i jesam, ali upravo ta uloga me i dovela do ove pjesme. Možda i puno krivih puteva, ali uvijek su me vodili ka pravom cilju", zaključila je.

'Sinkronija' kao dokaz svestranosti

Ova objava usko je povezana s njezinim najnovijim glazbenim projektom. Naime, Nives je u srijedu objavila duet pod nazivom Sinkronija s pjevačem Dinom Petrićem, za koji je sama napisala glazbu i stihove. Pjesma je opisana kao moćna balada i predstavlja značajan odmak od njezinih veselijih, komercijalnih hitova. Upravo taj autorski pečat i emocionalna dubina "Sinkronije" potaknuli su komentar o njezinom "potraćenom" talentu. Nije ovo prvi put da Nives pokazuje svoju svestranost; njezina autobiografija Gola istina svojedobno je bila najprodavanija knjiga u Hrvatskoj i osvojila je nagradu Kiklop.

Reakcije njezinih gotovo pola milijuna pratitelja bile su gotovo jednoglasno pozitivne. Komentari poput "Atomska", "Obožavam! I stvar i spot i tebe" i "Jako lijepo" nizali su se ispod objave, dok su neki u šali dodali da je na fotografijama "moglo i bez bijelog ogrtača". Očito je da njezina publika cijeni i njezinu provokativnu stranu i umjetničku dubinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže nam savršeni vikend: Živa će skakati i iznad 20 stupnjeva, evo gdje će biti najtoplije