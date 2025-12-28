Udala se kći Gordona Ramsayja: Sve je zasjenila drama daleko od očiju javnosti

Holly Ramsay (25), kći slavnog i temperamentnog chefa Gordona Ramsayja (59) izrekla je sudbonosno "da" olimpijskom plivaču Adamu Peatyju (30). Glamurozna ceremonija održana u subotu, 27. prosinca, u povijesnoj opatiji Bath u Engleskoj, okupila je britansku društvenu kremu, uključujući obitelj Beckham. Ipak, idiličnu sliku vjenčanja zasjenila je drama koja se odvijala daleko od očiju javnosti, a koja je u središte stavila mladoženjinu obitelj.

Foto: Tgb/raw/goff Photos/profimedia

Zvjezdana postava u povijesnoj opatiji

Holly Ramsay i Adam Peaty vjenčali su se pred stotinama uzvanika u jednoj od najljepših crkava u Engleskoj, poznatoj i kao Crkva svetog Petra i Pavla. Mladenka, inače influencerica i zagovornica mentalnog zdravlja, do oltara je stigla u pratnji svog ponosnog oca.

Foto: Tgb/raw/goff Photos/profimedia

Foto: Farrell/backgrid/backgrid Uk/profimedia

Nosila je elegantnu vjenčanicu od čipke boje bjelokosti, koju je prekrila dugim bijelim svilenim plaštem, stvarajući dojam prave zimske bajke. Mladoženja je nosio klasično crno odijelo, a posebnu pažnju privukao je njegov petogodišnji sin George, koji je stigao s ocem odjeven u minijaturno odijelo.

Foto: Backgrid/backgrid Uk/profimedia

Među gostima su se isticali brojni slavni prijatelji obitelji Ramsay. Najviše pozornosti, kao i obično, privukla je obitelj Beckham. David i Victoria stigli su s djecom Romeom, Cruzom i Harper. Victoria je za ovu prigodu odabrala elegantnu tamnozelenu haljinu iz vlastite kolekcije vrijednu oko 1500 eura, dok je kći Harper nosila crnu satensku haljinu. Zanimljivo je da je vjenčanje propustio njihov najstariji sin Brooklyn, navodno zbog narušenih obiteljskih odnosa.

Foto: Tgb/raw/goff Photos/profimedia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ponosni otac i dirljive poruke

Gordon Ramsay, poznat po svom strogom stavu u kuhinji, na dan vjenčanja pokazao je svoju nježniju stranu. Na Instagramu je podijelio fotografiju s kćeri uz emotivnu poruku: "Zaista sam sretan što mogu otpratiti ovu predivnu mladenku do oltara i dobiti nevjerojatnog zeta Adama Peatyja! Puno te volim, Holly, i ne mogu biti ponosniji otac."

Ljubavna priča mladenaca započela je još 2021. godine, kada su se Adam i Hollyna sestra Tilly natjecali u plesnom showu "Strictly Come Dancing". Vezu su javno potvrdili u lipnju 2023., a zaruke su uslijedile u rujnu 2024. godine.

Svadba koju je obilježio obiteljski raskol

I dok je obitelj Ramsay slavila u punom sastavu, s mladoženjine strane slika je bila potpuno drugačija. Vjenčanje je, naime, u potpunosti propustila Adamova uža obitelj, uključujući roditelje Caroline i Marka. Jedina članica obitelji Peaty koja je prisustvovala bila je Adamova sestra Bethany, koja je imala ulogu djeveruše uz Hollyine sestre.

Foto: Ben Birchall, Pa Images/alamy/profimedia

Uoči vjenčanja, mladoženjina majka Caroline Peaty za britanske je medije izjavila kako se osjeća kao da joj je "srce iščupano" zbog toga što nije pozvana na sinovljevo vjenčanje. Navodno je do potpunog raskola došlo nakon svađe s Gordonom Ramsayjem na zabavi povodom zaruka prošle godine. "On je sada u Gordonovim kandžama. Osjećam kao da ga odvlače od mene", izjavila je shrvana majka, dodavši kako su Adamu vrata njihovog doma uvijek otvorena, piše Daily Mail.

Unatoč obiteljskim nesuglasicama koje su bacile sjenu na njihov veliki dan, Holly i Adam započeli su zajednički život okruženi prijateljima i podrškom obitelji Ramsay. Njihova priča, koja je spojila svijet vrhunske gastronomije i sporta, dobila je svoje sretno poglavlje.

​