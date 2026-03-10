Nova pravila za zdravstvene preglede sportaša: Više testova i više cijene, evo detalja

Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavili su u utorak novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima sportaša, a cilj mu je povećati razinu zaštite zdravlja i sigurnosti sportaša te ujednačiti standarde pregleda u hrvatskom sportskom sustavu.

Ministrica Hrstić je istaknula kako se pravilnikom prvi put jasno propisuje minimalni opseg zdravstvenih pregleda za sve aktivne sportaše, ne samo za one koji sudjeluju na natjecanjima, nego i za one koji redovito treniraju.

Minimalni pregled uključuje anamnezu i klinički pregled, obavezni 12-kanalni EKG, mjerenje krvnog tlaka, osnovne laboratorijske pretrage te spirometriju, odnosno mjerenje plućnog kapaciteta. Prošireni pregled, primjerice ergometrija za sportaše veterane, provodi se prema indikaciji specijalista medicine rada ili sportske medicine.

Dvostruko više pregleda

Novi i detaljniji pregled sportaša uključuje dvostruko više pretraga nego ranije, što će iznositi oko 70 eura, ali će se sada provoditi jednom godišnje, dok su ranije iste pretrage bile raspoređene na dva pregleda godišnje pa je cijena bila između 30 i 40 eura po pregledu. "Djeca koja se tijekom školskih aktivnosti bave sportom imaju besplatan pregled u okviru specijaliste školske medicine", rekla je ministrica.

Pregledni jednom u dvije ili jednom u godini dana

Novim pravilnikom sportovi su podijeljeni prema intenzitetu fizičkog opterećenja, pa se pregledi za većinu sportaša provode jednom godišnje, dok se u sportovima nižeg intenziteta, poput šaha, golfa, kuglanja ili streljaštva, obavljaju jednom u dvije godine. Sportovi visokog intenziteta, poput biciklizma, kickboxinga ili sportskog penjanja, ostaju u kategoriji češćih pregleda.

"Ranije su, primjerice, šah i veslanje bili izjednačeni po obvezi pregleda, što više neće biti slučaj", objasnio je ministar Glavina.

Dodatna novost je obveza da organizatori sportskih natjecanja osiguraju automatski vanjski defibrilator (AVD) u sportskim objektima. Ministarstvo turizma i sporta najavilo je da će kroz natječaje za sufinanciranje sportske infrastrukture omogućiti sredstva za nabavu tih uređaja, dok će Ministarstvo zdravstva sudjelovati u organizaciji edukacije za pružanje osnovne pomoći.

Pravilnik je donesen na temelju Zakona o sportu te se primjenjuje na sve kategorije sportaša - od parasportaša i gluhih sportaša do učenika i studenata koji sudjeluju u sustavu školskih i akademskih natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO Istraživanje otkrilo neočekivan trend: Jesu li i u Hrvatskoj mladi sve više konzervativiji?