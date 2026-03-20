FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
odličan iznos

Ispali od Strasbourga, ali financijski Rijeka napravila veliki posao

Ispali od Strasbourga, ali financijski Rijeka napravila veliki posao
×
Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Najveći dio iznosa osiguran je samim plasmanom u Konferencijsku ligu

20.3.2026.
2:17
Sportski.net
PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia
Rijeka je zaključila svoj europski put u osmini finala Konferencijske lige nakon remija 1:1 protiv Strasbourga u Francuskoj. Taj rezultat nije bio dovoljan za prolazak dalje, pa je francuska momčad s ukupnih 3:2 izborila četvrtfinale, gdje je čeka Mainz.

Momčad s Rujevice odigrala je kvalitetnu utakmicu i pokazala da se može nositi s favoriziranim protivnikom. Nagrada za dobru igru stigla je kroz pogodak Tonija Fruka, koji je vratio Rijeku u borbu i probudio nadu u veliki preokret.

Ipak, u nastavku susreta Strasbourg dolazi do izjednačenja. Strijelac je bio Valentín Barco, a taj pogodak ujedno je značio i kraj europske avanture za hrvatskog predstavnika.

Unatoč ispadanju, Rijeka ovu sezonu može smatrati uspješnom, ne samo rezultatski, nego i financijski. Prema podacima, klub je od UEFA-inih nagrada uprihodio oko 6,8 milijuna eura.

Najveći dio iznosa osiguran je samim plasmanom u Konferencijsku ligu, dok su dodatni prihodi stigli kroz rezultate u skupini, plasman i nastupe kroz kvalifikacije za Ligu prvaka i Europsku ligu.

Posebno se ističu dvije pobjede i tri remija u grupnoj fazi, koji su dodatno povećali ukupnu zaradu, dok je svaki korak prema nokaut-fazi donosio nove financijske benefite.

Rijeka je ove sezone odigrala čak 16 europskih utakmica, a sve je započelo još sredinom srpnja susretom protiv Ludogoreca u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

RijekaKonferencijska LigaZarada
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike