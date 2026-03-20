Ispali od Strasbourga, ali financijski Rijeka napravila veliki posao

Rijeka je zaključila svoj europski put u osmini finala Konferencijske lige nakon remija 1:1 protiv Strasbourga u Francuskoj. Taj rezultat nije bio dovoljan za prolazak dalje, pa je francuska momčad s ukupnih 3:2 izborila četvrtfinale, gdje je čeka Mainz.

Momčad s Rujevice odigrala je kvalitetnu utakmicu i pokazala da se može nositi s favoriziranim protivnikom. Nagrada za dobru igru stigla je kroz pogodak Tonija Fruka, koji je vratio Rijeku u borbu i probudio nadu u veliki preokret.

Ipak, u nastavku susreta Strasbourg dolazi do izjednačenja. Strijelac je bio Valentín Barco, a taj pogodak ujedno je značio i kraj europske avanture za hrvatskog predstavnika.

Unatoč ispadanju, Rijeka ovu sezonu može smatrati uspješnom, ne samo rezultatski, nego i financijski. Prema podacima, klub je od UEFA-inih nagrada uprihodio oko 6,8 milijuna eura.

Najveći dio iznosa osiguran je samim plasmanom u Konferencijsku ligu, dok su dodatni prihodi stigli kroz rezultate u skupini, plasman i nastupe kroz kvalifikacije za Ligu prvaka i Europsku ligu.

Posebno se ističu dvije pobjede i tri remija u grupnoj fazi, koji su dodatno povećali ukupnu zaradu, dok je svaki korak prema nokaut-fazi donosio nove financijske benefite.

Rijeka je ove sezone odigrala čak 16 europskih utakmica, a sve je započelo još sredinom srpnja susretom protiv Ludogoreca u kvalifikacijama za Ligu prvaka.