Turski vrhovni sud presudio 30 godina kapetanu Bekavcu! Srećom, on je u Hrvatskoj

Turski Vrhovni sud u Ankari potvrdio je presude od 30 godina zatvora hrvatskom kapetanu Marku Bekavcu i prvom časniku Aliju Albokhariju. Sud je odluku donio omjerom glasova tri prema dva "za nemar", javlja britanski pomorski portal Seatrade Maritime News.

Srećom, hrvatski kapetan nije dostupan turskom pravosuđu, ali presuda brojna pitanja ostavlja otvorenima.

Turske vlasti pustile su Bekavca u kolovozu prošle godine, ali ne na temelju sudske presude te bez otpusnih papira i putovnice.

Bekavac, koji je uhićen u Turskoj u listopadu 2023. godine pod optužbom za krijumčarenje 137 kilograma kokaina pronađenih na njegovu brodu "Phoenician M" u turskoj luci Ereğli, u rujnu 2024. osuđen je na 30 godina zatvora.

Kapetan je cijelo vrijeme tvrdio da je nevin te isticao da nije imao saznanja o drogi na brodu, a na slobodu je pušten u tajnosti, donekle zaslugom 'tihe diplomacije'.

Glavni časnik i dalje u zatvoru

Za razliku od Bekavca, glavni časnik novu je odluku suda dočekao u turskom zatvoru. Njegova supruga, Elena, izjavila je da je shrvana odlukom.

"Više ne znam što bih rekla o sudu. Samo bih voljela da netko konačno objasni za što je točno moj muž optužen i za što je navodno kriv. Čak ni sada, dokumenti još uvijek ne navode jasno koja je njegova krivnja", rekla je Elena, dodajući: "Jednostavno želim da mi netko objasni što se događa. Što da kažem njegovoj majci, koja me svaki dan pita: 'Za što je moj sin kriv?'"

Ali i Elena Albokhari su finski državljani i imaju prebivalište u Finskoj.

Glasnogovornik finskog ministarstva vanjskih poslova rekao je za Seatrade Maritime News: "I mi smo danas primili vijest. Sada smo u izravnom kontaktu s Albokharijevom suprugom kako bismo procijenili situaciju. Redovito smo u kontaktu s turskim vlastima u vezi s ovim slučajem."

U ranijem odgovoru, Ministarstvo je priznalo da nije dobilo pojašnjenje o osudi i detaljima slučaja pokrenutog protiv Albokharija i kapetana Bekavca.

"Unatoč našim čestim zahtjevima od kolovoza, nismo dobili odgovor turskih vlasti o razlozima daljnjeg pritvora načelnika Mate Albokharija. Pratimo ovo pitanje i nastavljamo s našim zahtjevima“, rekao je glasnogovornik finskog Ministarstva vanjskih poslova.

