Splitski kapetan Marko Bekavac pušten je iz zatvora u Turskoj i u subotu ujutro stigao je u Hrvatsku, a njegova odvjetnica Jasna Kotarac Jabuka u razgovoru za Jutarnji list ispričala je detalje puštanja.

Navela je da se cijela operacija odvijala u tajnosti te da Bekavčev odvjetnik u Turskoj, ali ni njegov brat Jozo nisu znali da će ga pustiti. "Čula sam se s Jozom koji me jučer zvao i rekao da Marka premještaju iz jednog zatvora u drugi. Međutim, nije se radilo o tome, već su ga naprosto pustili, stavili u zrakoplov i eto ga, on je tu", ispričala je Kotarac Jabuka.

Odvjetnica navodi da je prije mjesec dana u društvu Bekavčeve supruge Katje bila kod predsjednika Zorana Milanovića koji im je rekao da se radi na puštanju iz zatvora. "To je radila i Vlada, premijer Andrej Plenković, kao i diplomacija. Sve se radilo bez javnosti, tiha diplomacija. Svi su oni pridonijeli njegovu puštanju i ovoj odluci. U javnost nismo izlazili s pojedinostima jer smo znali da turske vlasti prate sve što bi se eventualno objavilo", kazala je odvjetnica.

Bio osuđen na 30 godina zatvora

Podsjetimo, Bekavac je uhićen u listopadu 2023. u Turskoj i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina nakon što je na njegovom brodu Phoenician M otkrivena droga. U rujnu prošle godine osuđen je na 30 godina zatvora.

Bekavcu, koji plovi već 44 godine, to je bilo prvi put da zapovijeda brodom kompanije Phoenician Shipping LTD, kao i prvo putovanje u Kolumbiji gdje je prvotno pronađen kokain. "U Kolumbiji je pronađeno 420 kilograma droge. Nakon opsežne pretrage, ustanovili su da ni posada ni kapetan broda nemaju nikakve veze s drogom. Brod su pustili da isplovi nakon što su sa psima i roniocima pretražili kompletan brod", kazala je za RTL Direkt kapetanova supruga Katja Bekavac.

Kapetan je bio svjestan rizika i upravo je zato tražio da se na brod postave kamere i da zaštitari pregledavaju ukrcaj. Međutim, kako je Katja Bekavac ispričala u razgovoru s Mojmirom Pastorčić, kompanija je odbila njegove prijedloge o sigurnosnim mjerama.

'Nema niti jedne mrlje u životu ni karijeri'

Prije ulaska u tursku luku, Bekavac je sam obavijestio da je brod kompromitiran i da je na njemu ranije pronađena droga. "Nema niti jedne mrlje u životu ni karijeri, tako da je obavijestio. Čak su mu neki pomorci nakon toga savjetovali da izađe s broda i da se skloni. Međutim, on to nije mogao učiniti", ispričala je supruga. Turska policija unatoč tome je njega i još devet članova posade odvela u zatvor u Ankari.

Njegov brat Jozo Bekavac ranije je za RTL Danas ispričao da je riječ o najstrože čuvanom zatvoru. "Tu ima svega i svačega, malo je izdvojen u tom bloku, ali nema problema u smislu da ga netko maltretira. Ipak, po noći se čuje vika i galama - 'go to islam', ali to je tako. To su zatvori, a ne hoteli", kazao je Jozo Bekavac.

Sam kapetan Bekavac istaknuo je da s drogom nema nikakve veze. "Od kompanije sam tražio da ukrcaju agenta tri dana prije nego je počeo ukrcaj, da angažiraju privatno osiguranje i četiri privatne kamere. Da je to bilo, droga se ne bi mogla ukrcati", u kolovozu prošle godine opisao je Bekavac za RTL Danas.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman za RTL Danas potvrdio je da je kapetan sretno stigao u Hrvatsku.

"To je važna vijest prije svega za njegovu obitelj i za sve nas u Hrvatskoj. Od 6. listopada 2023. bio je pritvoren u Turskoj i osuđen na 30 godina zatvora zbog optužbi koje je od početka poricao. Sve vrijeme pokazivao je iznimnu snagu, strpljivost i dostojanstvo. Ovaj ishod postignut je sinergijom samog predsjednika Vlade Plenkovića, Ministarstva vanjskih poslova, konzularnih službi i veleposlanstva u Ankari, ali i Ministarstva pravosuđa, odvjetničkog tima i Sindikata pomoraca koji je bio uključen u ovaj slučaj", rekao je minsitar.

Naveo je da je osobno, ali i njegovi djelatnici, puno puta primio obitelj kapetana Bekavca i odvjetnicu. "Imali smo intenzivne razgovore, doista taj kontakt s njegovim odvjetnicima, Sindikatom pomoraca i, naravno, turskim vlastima na najvišoj razini. To smo isticali u komunikaciji jer je kapetan Bekavac poricao svoju krivnju i na tome smo gradili naše pravo kako bismo zaštitili kapetana Bekavca kao državljanina Hrvatske. Zahvalio bih se svima koji su ovome pridonijeli", naveo je Grlić Radman.

Dodao je: "Oslobađanje kapetana Bekavca potvrđuje važnost predanosti, suradnje i zajedničkog djelovanja naših institucija kako bi zaštitili naše ljude u svijetu. To činimo uvijek kad je u pitanju zaštita hrvatskih državljana bilo gdje u svijetu. Sjetite se, prije dvije godine, točno u ovo vrijeme, u Grčkoj, u Ateni, isto tako smo doživjeli radost oslobađanja koje je potrajalo par mjeseci. Sada samo želimo kapetanu Bekavcu mir i odmor u obitelji, u krugu svojih najbližih."

POGLEDAJTE VIDEO: Kapetan Bekavac iz zatvora za RTL Danas: 'Po četiri kreveta, po dvojica smo u sobi'