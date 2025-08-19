ALARM IZ INSPEKTORATA /

Povlače se poznate salame proizvedene u Hrvatskoj, mogu biti opasne za zdravlje

Povlače se poznate salame proizvedene u Hrvatskoj, mogu biti opasne za zdravlje
Foto: Shutterstock/ilustracija

Na oba proizvoda čija je zemlja podrijetla Hrvatska nije označen alergen soja te proizvod može predstavljati rizik po zdravlje

19.8.2025.
18:24
Hina
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Državni inspektorat opozvao je proizvode Sendvič narezak sa sirom 500 g s rokom upotrebe do 24. kolovoza i Pureći parizer classic 500 g s rokom upotrebe do 27. kolovoza, proizvođača Koka d.d. Varaždin, zbog alergena (soja) koji nije naveden na deklaraciji, izvijestio je u utorak HAPIH.

Na oba proizvoda čija je zemlja podrijetla Hrvatska nije označen alergen soja te proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na soju dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja, navode iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH). 

Obavijest se odnosi isključivo na navedene proizvode. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pretilost kod Hrvata raste! Nutricionist: Evo zašto hamburger od 700 kalorija nije vrijedan zalogaja

ParizerDržavni InspektoratPovlačenje Hrane
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ALARM IZ INSPEKTORATA /
Povlače se poznate salame proizvedene u Hrvatskoj, mogu biti opasne za zdravlje