Hrvati u središtu kokainskog skandala! Na brodu pronađeno gotovo 5 tona droge: Oglasilo se MVEP

Petorica pomoraca iz Hrvatske zadržani su na Martiniku, nakon što je na njihovu brodu pronađeno gotovo 5 tona kokaina. Zapljena se dogodila prošlog mjeseca, kada je brod plovio u međunarodnim vodama Karipskog mora. Tada su vlasti prekomorskog francuskog teritorija uhitile svih 11 članova posade iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Neslužbeno, puštena su trojica Hrvata koji su se u međuvremenu vratili u zemlju. A zadržana su dvojica - zapovjednik broda i prvi časnik.

Svi su s područja Primorsko-goranske županije. Srpska policija tvrdi da je njihov državljanin povezan s jednim balkanskim kartelom. A postoji sumnja da je ova ilegalna operacija povezana s nedavnim trostrukim ubojstvom u Boliviji, gdje je uz državljane Srbije i Sjeverne Makedonije nastradao i Riječanin.

MVEP: Bit će im pružena pomoć

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova poručuju da prate slučaj te da će Hrvatima biti pružena sva konzularna pomoć.

"Pratimo slučaj hrvatskih državljana koji se nalaze u istražnom zatvoru na Martinique te smo u stalnom kontaktu s francuskim nadležnim tijelima. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, odnosno diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske, nadležna su za pružanje konzularne pomoći hrvatskim državljanima u inozemstvu. U tom smislu bit će pružena sva potrebna konzularna pomoć, u skladu s Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima" poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova (MVEP).

Pronađeno više od 4,8 tona kokaina

Riječ je o brodu za prijevoz cementa koji je plovio pod kamerunskom zastavom, a zaplijenjen je u blizini Barbadosa. Akciju su izvele francuske pomorske snage i carinska policija u sklopu francuske nacionalne agencije za borbu protiv droga – OFAST.

"Na brodu je 12. srpnja 2025. godine, na Martiniku, pronađeno više od 4,8 tona kokaina, a uhićena je posada od jedanaest članova – državljana Hrvatske (5), Crne Gore i Srbije. Kazneni postupak u vezi ove velike zapljene vode francuska pravosudna tijela na Martiniku. Kokain je bio upakiran u 153 bale, a ukupna količina iznosila je 4.841 kilogram. Prema podacima istražitelja, droga je bila namijenjena europskom ilegalnom narko tržištu, navode iz MUP-a.

Pogledajte video: Moby Dre i dalje u Splitu, Debeljak tvrdi: 'Mi imamo odobrenje da radimo s azbestom'