Muškarac (57) instalirao aplikaciju na mobitel, ostao bez 17.000 eura

Bez 17.313 eura ostao je 57-godišnjak iz Ploča pošto je prevarantima omogućio pristup svom mobitelu preko aplikacije koju je, prema njihovim uputama, instalirao na svoj mobitel kako bi trgovao kriptovalutama.

U prijavi tog kaznenog djela policiji oštećeni je naveo kako je od ožujka do srpnja putem društvenih mreža i aplikacija za komuniciranje stupio u kontakt s više osoba koje su se predstavljale kao trgovci kriptovalutama i osobe koje vraćaju novac prevarenima od strane navedenih.

"Prevarantima je omogućio pristup svom mobitelu putem aplikacije koju je, prema njihovim uputama, instalirao na svoj mobitel, nakon čega je od djelatnika banke čiji je korisnik obaviješten da mu je tekući račun blokiran zbog uočenih više sumnjivih transakcija. Uvidom u račun utvrdio je kako mu je s računa otuđeno 17.313 eura te je slučaj prijavio policiji", ističu iz policije.

Oštećeni 57-godišnjak podnio je u policiji u Pločama kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje produljenog kaznenog djela računalne prevare.

Iz policije su uputili niz savjeta građanima kako bi izbjegli prevaru.

"Uvijek tražite nepristran financijski savjet prije nego što date novac ili uložite sredstva. Odbijte nenajavljene telefonske pozive o mogućnostima ulaganja. Budite sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju sigurnu investiciju, zajamčene povrate i veliku dobit. Čuvajte se budućih prevara - ako ste jednom uložili u prevaru, prevaranti će vas vjerojatno ponovno ciljati ili prodati vaše podatke drugim prevarantima. Obratite se policiji ako smatrate da ste oštećeni kaznenim djelom", savjetovali su građanima.

