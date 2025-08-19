Poznati datumi praznika za učenike: Evo kako će izgledati nova školska godina

Prema odluci objavljenoj u "Narodnim novinama" (NN 88/2025), školska godina 2025./2026. u Hrvatskoj započet će 8. rujna 2025. godine, a završit će 12. lipnja 2026. godine za sve osnovnoškolce i srednjoškolce. Iznimka su maturanti kojima nastava završava ranije, 22. svibnja 2026. godine.

Prvo polugodište trajat će od 8. rujna do 23. prosinca 2025., a drugo polugodište započinje 12. siječnja i traje do 12. lipnja 2026. godine. Za maturante, drugo polugodište završava 22. svibnja.

Ukidaju se jesenski praznici

Novost je ukidanje jesenskih i drugog dijela zimskih praznika. Umjesto toga, učenici će imati jedan dulji zimski odmor koji se proteže od kraja prosinca do sredine siječnja. Ako bi neka škola iz objektivnih razloga odstupila od plana i programa, postoji mogućnost produženja nastavne godine uz suglasnost Ministarstva.

Praznici u školskoj godini 2025./2026.

Zimski praznici počinju 24. prosinca 2025. godine i traju do 9. siječnja 2026. godine, s tim da nastava počinje 12. siječnja 2026. godine. Proljetni praznici trajat će od 30. ožujka do 6. travnja 2026., a nastava ponovno počinje 7. travnja. Ljetni praznici počet će 15. lipnja 2026. godine.

Nastava se, kao i do sada, organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za maturante najmanje u 160 nastavnih dana. U slučaju da škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, nastavna godina može se produljiti odlukom upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Državni praznici tijekom školske godine

Kalendar uključuje i državne praznike koji padaju u školskoj godini. Tako učenici neće imati nastavu 1. studenoga, na blagdan Svih svetih, te 18. studenoga, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Božićni i novogodišnji blagdani također su dio školskih praznika, pa učenici neće imati nastavu 25. i 26. prosinca, zatim 1. siječnja te 6. siječnja na blagdan Sveta tri kralja. U proljeće slijede Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, 5. i 6. travnja 2026., a zatim 1. svibnja, kada se obilježava Praznik rada. Školska godina završit će uoči blagdana Tijelova, koji 2026. pada 4. lipnja.

Preporuke za školarce

Već krajem kolovoza preporučuje se provjeriti raspored predmeta i obveza, kako bi učenici mogli pripremiti potrebne materijale. Školsku torbu dobro je složiti unaprijed, provjeriti stanje udžbenika i bilježnica te osigurati da sve bude spremno za prvi dan nastave.

Jedan od ključnih koraka u pripremi je i privikavanje na školski ritam spavanja i buđenja. Nakon ljeta, kada su dani dulji i ispunjeni slobodnim aktivnostima, preporučuje se barem tjedan dana prije početka nastave početi ranije lijegati i buditi se u vrijeme koje odgovara školskim obvezama, kako bi djeca izbjegla šok organizma i lakše se priviknula na novu rutinu.

Još jedan od savjeta za učenike je kratko ponavljanje gradiva od prošle godine, posebno iz predmeta poput matematike i stranih jezika. Dobro je i na vrijeme postaviti osobne ciljeve, više se uključiti u školske aktivnosti, razviti bolje navike učenja ili napraviti plan poboljšanja ocjena.

U konačnici, početak škole uvijek donosi određenu dozu stresa, ali uz dobru organizaciju i pripremu taj se prijelaz može učiniti puno lakšim i ugodnijim.

