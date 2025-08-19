Iz MUP-a se oglasili oko broda na kojem su pronađene tone kokaina: 'Droga je bila namijenjena...'

Na brodu za prijevoz cementa Galexyr prošlog mjeseca zaplijenjno je više od 4,8 tona kokaina. U međunarodnoj akciji uhićeno je svih 11 članova posade, među kojima i pet hrvatskih državljana, svi s područja Primorsko-goranske županije.

Riječ je o brodu za prijevoz cementa koji je plovio pod kamerunskom zastavom, a zaplijenjen je u blizini Barbadosa. Akciju su izvele francuske pomorske snage i carinska policija u sklopu francuske nacionalne agencije za borbu protiv droga – OFAST.

"Na brodu je 12. srpnja 2025. godine, na Martiniku, pronađeno više od 4,8 tona kokaina, a uhićena je posada od jedanaest članova – državljana Hrvatske (5), Crne Gore i Srbije. Kazneni postupak u vezi ove velike zapljene vode francuska pravosudna tijela na Martiniku", odgovaraju iz Ministarstva unutarnjih poslova na naš upit.

Kokain je bio upakiran u 153 bale, a ukupna količina iznosila je 4.841 kilogram. Prema podacima istražitelja, droga je bila namijenjena europskom ilegalnom narko tržištu, navode iz MUP-a.

Iz MUP-a su potvrdili da su hrvatska, crnogorska i srpska policija, nakon što je droga otkrivena, provele pretrage stanova i druge dokazne radnje protiv svojih državljana temeljem naloga nadležnih sudova.

"Ova zapljena kokaina i uhićenja rezultat su uske međunarodne policijske suradnje više agencija: hrvatske Službe kriminaliteta droga Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Policijske uprave primorsko-goranske, američke DEA-e, francuskog OFAST-a, srpske policije, crnogorske policije te britanskog NCA-a, uz potporu Europola" dodaju iz MUP-a.

Brod Galexyr trenutno se nalazi pod nadzorom francuskih vlasti, a slučaj se nastavlja pred pravosudnim tijelima Martinika.

