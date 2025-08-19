Pet Hrvata na brodu na kojem su pronađene tone kokaina: Naš kapetan i prvi časnik zadržani na Martiniku

Na brodu Galexyr, na kojem je prošlog mjeseca u međunarodnim vodama Karipskog mora zaplijenjeno gotovo pet tona kokaina, petorica članova posade bili su hrvatski državljani, svi s područja Primorsko-goranske županije. Brod Galexyr je tegljač specijaliziran za transport cementa, a njegova pretraga trajala je nekoliko dana.

Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) Srbije u suradnji s policijskim i vojnim agencijama SAD-a i Velike Britanije zaplijenili su 4,8 tona kokaina u vodama Martinika. Zaustavljanjem i pretragom broda Galexyr pronađen je 4.841 kilogram kokaina, raspoređenog u 153 bale.

Kapetan i prvi časnik palube zadržani

Na brodu je zatečeno 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, kao i V. Đ. (1984.), državljanin Republike Srbije, kojem je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru. V. Đ. je član Balkanskog kartela i vlasnik kompanije VTS-Maritime Consulting, sa sjedištem u Beogradu, koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju pomoraca.

Svi članovi posade uhićeni su u akciji, a kako navodi Novi list prema zasad neprovjerenim informacijama, trojica od petorice naših državljana su nakon ispitivanja puštena, a kapetan broda i prvi časnik palube zadržani su na Martiniku.

Povezano s trostrukom likvidacijom?

Postoji sumnja da je ova zapljena kokaina povezana s nedavnim trostrukim ubojstvom u Boliviji članova Balkanskog kartela, državljana Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske. Podsjetimo, u likvidaciji u Boliviji navodno je smaknut Riječanin Marco Skerbec, Miljan Đekić iz Srbije i Dejanče Lazarevski zvani Makedonac, koji je kod sebe imao bugarsku putovnicu.

Skerbec je imao nekoliko lažnih identiteta, a neko vrijeme vodio se kao nestali.

Bolivijska policija njihova je tijela pronašla u kuhinji iznajmljene kuće u gradu Santa Cruz, kad su susjedi prijavili da iz nje dopiru glazba i uznemirujući krici. Tijela su bila zamotana u crne najlonske vreće, najvjerojatnije pripremljena za prijevoz na drugu lokaciju, otkrili su policijski izvori.

Istraga francuskih vlasti na Martiniku trebala bi otkriti jesu li hrvatski pomorci na bilo koji način povezani sa švercom zaplijenjenog kokaina ili su u cijeloj priči samo žrtve, kako to obično biva u svjetskim lukama, u sličnim slučajevima.

Dugotrajni istrage i višegodišnja suđenja

Zadnji takav slučaj bio je onaj splitskog kapetana Marka Bekavca koji je u Turskoj bio osuđen na 30 godina zatvora, nakon što je na brodu kojim je zapovijedao među teretom pronađen kokain. Bekavac je oslobođen optužbi prije manje od mjesec dana, ali je u turskom zatvoru, nevin, proveo više od dvije godine.

U ovakvim postupcima, poznatim pod nazivom kriminalizacija pomoraca, redovno u zatvorima završavaju kapetani broda, a uz njih često i prvi časnici palube. Razlog tomu je takozvana zapovjedna odgovornost, odnosno tumačenje da je zapovjednik odgovoran za sve što se dogodi ili nalazi na brodu.

Iako ni kapetan, ni prvi časnik kao ni bilo koji drugi član posade ne može ni na koji način provjeriti sav teret koji se ukrcava na brod, to ne sprečava vlasti da pomorce, iako bez dokaza, zatvaraju na dugogodišnje kazne zatvora.

Većina pomoraca u sudskim postupcima na kraju bude oslobođena, ali procedura i pritvor znaju potrajati i duže od dvije godine. Nije rijetkost da se pomorci nakon oslobođenja nađu u egzistencijalnoj krizi jer nakon proživljene traume više nisu sposobni za plovidbu ili ne žele ići na brod. Moraju proći dodatna psihološka testiranja, a pojedine kompanije zaziru od njihova zapošljavanja, kako bi izbjegle moguće komplikacije.

Sustavnog rješenja ovog problema na međunarodnoj razini nema, a sindikati i organizacije rada godinama traže konvencije koje bi bile obvezujuće za sve potpisnice.

