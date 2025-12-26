Osječani bacili rukavicu Splićanima: 'Neka dođu na picigin u Dravi, pa da vidimo kako bi se proveli'

U Osijeku već 10. godinu zaredom dan nakon Božića održava se božićni picigin na Dravi. Božićni kupači ušli su u rijeku kao da njena temperatura nije 4 stupnja Celzijeva, a neki i skokom kao da je ljeto.

S dravskog spruda gledali su ih galebovi, a topli zagrljaj tražili su i četveronožni kupači. No odvažni Osječani i ove su godine na popularnoj Kopiki dan nakon Božića igrali picigin. Potom se igrala i odbojka, a onda još malo uživalo.

„Ja sam trčao ovdje, vidio sam lijepo vrijeme, rekoh zašto bi se samo u Splitu igrao picigin, možemo i mi ovdje to napraviti. Nemam osjećaj uopće da je nešto previše hladno, mislim da je ovo jedna lijepa tradicija.“ kaže Zvonko Neissmann iz Osijeka.

Tradiciju su započela trojica Osječana sportskog duha, od kojih jedan na današnji dan slavi i rođendan.

„Ovo mi je najdraže mjesto, rođen sam u gradu Osijeku i da budem iskren volio bih završiti ovdje u Dravi. Želim da ovi mladi iza mene, ja sam već u godinama da nastave ovako lijepu tradiciju.“ kaže Božidar Jakovčević iz Osijeka.

Poseban osjećaj

Svi su suglasni da je kupanje u hladnoj Dravi poseban osjećaj. „Nije strašno, ok, ista je tempertura u vodi i vani pa nije strašan kontrast ni kad ulazite, a kada ste vani to je to.“ kaže Vedran Budetić iz Osijeka.

Ali za to je ipak potrebna i posebna volja. „Ha, voda nije topla, tu ne možemo se lagati, voda je hladna, nije kao more, ali ako čovjek ima volju i želju – sve izdrži pa i malo hladne Drave.“ kaže Zvonimir Lončarić iz Osijeka.

Odvažni božićni kupači kažu i da je među njima najhrabrija - Marija. „Što se tiče osjećaja - fenomenalan, to je za mene posebna priča, volim naš grad, volim dobre ljude, a Drava mi je izazov i ljubav.“ kaže Marija Dukmenić iz Osijeka.

Izazov u božićnom piciginu Osječani su uputili Splićanima. „Volio bih da dođu ovi iz Splita koji se kupaju na 17, da dođu da vide ovo malo na 4 stupnja koliko je Drava, kako bi se onda proveli.“ kaže Zvonko Baissmann.

Prilika za to je već iduće godine, a osječka ekipa poziva na uživanje u Božićnom piciginu, ali i kruhu s masti i paprikom koji nakon toga ima još bolji okus.