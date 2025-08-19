Kamera snimila trenutke užasa: Pilot se strmoglavio u ocean pred očima gledatelja

Velika nesreća dogodila se u Durbanu u Južnoj Africi kada se pilot Andrew Blackwood-Murray svojim zrakoplovom doslovno strmoglavio okomito u ocean u neposrednoj blizini obale.

Već pet dana traga se za njegovim tijelom, pretpostavljajući da pilot nije preživio pad. On je upravljao zrakoplovom ZS-AEC Extra 300 i srušio se tijekom aeromitinga koji se održavao prošloga četvrtka. Spasioci su ubrzo locirali olupinu aviona, ali pilot nije bio u njoj.

Kako je objavio portal Iol, u traganje su se uključili policijski ronioci, specijalne jedinice i južnoafrička mornarica te posebni Odjel za istraživanje nesreća i incidenata. Na teren su izašli odmah po dojavi očevidaca koji su vidjeli. Zatvorili su pristup plaži i pokrenuli potragu.

Blackwood-Murray nastupao je u sklopu zrakoplovnog showa povezanog s Globalnim summitom zrakoplovnih profesionalaca 2025., održanim u zračnoj luci Virginia.

Tributes have poured in for Andrew Blackwood-Murray, the veteran pilot who remains missing following an aircraft crash off Durban's coast.

Nesreća se dogodila neposredno prije 14 sati, kada se zrakoplov ZS-AEC Extra 300, koji je izvodio svoj posljednji demonstracijski nalet, srušio u more.

Supruga: 'Užasavala sam se cijeli život'

Njegova supruga Kyla oprostila se na Facebooku u emotivnoj poruci: "To je bio poziv kojeg sam se užasavala cijelog života. Ali uvijek sam govorila da bih radije da radi stvari koje najviše voli. Jednostavno nisam shvaćala da će tako brzo otići. On je bio moj svijet. Sve smo radili zajedno i imali smo toliko planova. Trebali smo ostariti i zajedno biti najnevjerojatniji gerijatri. Oduzeo mi je najveći dio duše i ne znam kako ću živjeti bez svog pratioca. Donio mi je više radosti nego što sam ikada zamišljala da je moguće. Uvijek je bio tu za mene i pomagao mi da postanem najbolja verzija sebe. Srce mi je slomljeno do suza."

Residents of Durban have begun laying flowers and tributes at Battery Beach in memory of pilot Andrew Blackwood-Murray.

Na društvenim mrežama, mnogi prijatelji pilota Andrewa podijelili su počasti, opisujući ga kao "pilota svjetske klase i pravog gospodina".

John Walland je objavio da je 61-godišnjak bio topao i strastven čovjek čije su vještine dotaknule toliko života. "Andrew, tvoj duh će zauvijek lebdjeti u nebu koje si volio", rekao je.

"Nedostajat ćeš mi. Gospodin, nevjerojatan pilot. Andrew je uvijek bio spreman razgovarati, bez obzira koliko je bio zauzet. Sigurno će ostaviti prazninu u kalendaru zračnih priredbi", navela je Venessa Richardson.

Snimke procurile na društvene mreže

Trenutke strašne nesreće zabilježili su i kamerama te se društvenim mrežama proširila snimka trenutka kad se avion strmoglavo obrušava u ocean. Na snimci se vidi kako se avion penje, a zatim naglo zaroni u valove na svega nekoliko metara od obale.





An aerobatics aircraft has lost all control, going into a spin, and has crashed at full speed into the ocean off Suncoast Beach in Durban!









Glasnogovornica Uprave za civilno zrakoplovstvo Sisa Majola potvrdila je da se nesreća dogodila tijekom posljednjeg prikaza zrakoplova na zrakoplovnom showu na plaži neposredno prije 14 sati.

