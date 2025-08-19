Zastupnik si presudio u zgradi parlamenta: Policija i hitne službe na terenu

Finski zastupnik navodno si je oduzeo život u zgradi finskog parlamenta u utorak.

Lokalni mediji izvijestili su da je jedna osoba umrla u zgradi parlamenta u Helsinkiju oko 11 sati, piše Daily Mail.

Dužnosnici su samo potvrdili smrt jedne osobe, lokalni mediji rekli su da si je zastupnik oduzeo život. Identitet zastupnika trenutačno nije poznat.

Policija ne sumnja na ubojstvo, a na mjestu tragedije su i bolničari.

Finska televizija Yle izvijestila je da su se kod zgrade parlamenta nalazila najmanje jedna kola hitne pomoći, vatrogasno vozilo i dva policijska vozila.

Nema potvrde ni demantija

Svjedok koji radi u blizini rekao je:

"Kola hitne pomoći vozila su se iza zgrade Parlamenta. Zatim su se tamo dovezli i veliko vatrogasno vozilo, policijski automobil i, s malim zakašnjenjem, oklopni policijski Mercedes", rekao je.

Direktor sigurnosti Aaro Toivonen nije ni potvrdio ni demantirao izvješća, već je lokalnim medijima rekao:

"U tijeku je misija, a na licu mjesta su spasilačke službe, policija i hitne službe. U ovoj fazi ne mogu reći više od toga. Parlament je specifično mjesto, pa se može zamisliti kakve su se stvari razmatrale", dodao je.

Finski parlament je trenutno na odmoru, a jesensko zasjedanje trebalo bi početi 2. rujna.

