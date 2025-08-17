Leš žene Hitna na Pašmanu izbacila kraj crkve i prekrila plahtom? Naš političar: 'Osobno sam tome svjedočio'

U subotu je na području otoka Pašmana pronađeno tijelo ženske osobe, prekriveno plahtom, čemu su svjedočili i lokalni stanovnici. Kako doznaje Jutarnji list riječ je o 76-godišnjoj državljanki Njemačke koja se utopila na obližnjoj plaži.

Saborski zastupnik DOMiNO-a, Igor Peternel, na društvenim mrežama objavio je fotografiju unesrećene žene.

"Starijoj turistkinji je pozlilo na plaži, hitna je stigla i reanimirali su je u vozilu. Osobno sam tome svjedočio. Nakon neuspjele intervencije žena umire, a ekipa hitne pomoći je istovarila na cestu kraj crkve i otišla. Svjedoci kažu da je ležala nekoliko sati i da su joj po tijelu mravi hodali", napisao je Peternel u objavi na Facebooku.

"Ljudi moji, gdje mi to živimo? Što je ovo? Gdje je policija? Kako je sustav koordiniran? Mislio sam da me više ništa u Hrvatskoj ne može šokirati i da sam sve vidio, ali sam očigledno pogriješio. Mi smo društvo nevjerojatnih creepy kapaciteta", dodao je Peternel.

Inače, Zadarska županija već nekoliko godina ima problema s manjkom mrtvozornika.

POGLEDAJTE VIDEO: Užas na Velebitu! Jedna žena preminula, druga se jedva spasila: Otkrivamo u kakvom je stanju