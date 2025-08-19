'SUĆUT OBITELJI' /

HGSS pronašao tijelo nestale osobe kod Krapine

HGSS pronašao tijelo nestale osobe kod Krapine
Foto: Hgss Stanica Zlatar Bistrica

Nestalu osobu tražila su 22 člana Stanice Zlatar Bistrica sa šest vozila te dva K9 tima Stanice Zagreb i stanice Novska

19.8.2025.
15:35
Dunja Stanković
Hgss Stanica Zlatar Bistrica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) iz Zlatar Bistrice pronašla je u ponedjeljak navečer tijelo nestale osobe za kojom su cijeli dan tragali. 

Malo poslije 15 sati dobili su dojavu o nestaloj osobi na području Male Pačetine, naselja u općini Petrovsko kod Krapine. 

Tražila su je 22 člana Stanice Zlatar Bistrica sa šest vozila te dva K9 tima Stanice Zagreb i stanice Novska. 

"Potražna akcija završila je u 20.30 sati pronalaskom tijela nestale osobe", potvrdio je HGSS, koji je izrazio sućut obitelji. 

POGLEDAJTE VIDEO: HGSS u nevjerici! Ostaju bez helikoptera: 'Nitko u državi nema takvu ekspertizu za spašavanje ljudi…'

ZagorjeHgssNestala Osoba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'SUĆUT OBITELJI' /
HGSS pronašao tijelo nestale osobe kod Krapine