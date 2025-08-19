HGSS pronašao tijelo nestale osobe kod Krapine

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) iz Zlatar Bistrice pronašla je u ponedjeljak navečer tijelo nestale osobe za kojom su cijeli dan tragali.

Malo poslije 15 sati dobili su dojavu o nestaloj osobi na području Male Pačetine, naselja u općini Petrovsko kod Krapine.

Tražila su je 22 člana Stanice Zlatar Bistrica sa šest vozila te dva K9 tima Stanice Zagreb i stanice Novska.

"Potražna akcija završila je u 20.30 sati pronalaskom tijela nestale osobe", potvrdio je HGSS, koji je izrazio sućut obitelji.

