Pronađena dva tijela u obiteljskoj kući: Neslužbeno, riječ je o majci i sinu

U obiteljskoj kući u Nijemcima pronađena su dva mrtva tijela, izvijestila je vukovarsko-srijemska policija u ponedjeljak.

Dojavu su dobili oko 14 sati, a po dolasku na teren zatekli su beživotna tijela. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o majci i sinu starije životne dobi koji su živjeli sami. Navodno se ne sumnja na počinjenje kaznenog djela.

"Na mjesto događaja pozvan je mrtvozornik, a policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja te će provesti očevid", dodaju iz policije.