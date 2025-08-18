UŽAS U SLAVONIJI /

Pronađena dva tijela u obiteljskoj kući: Neslužbeno, riječ je o majci i sinu

Pronađena dva tijela u obiteljskoj kući: Neslužbeno, riječ je o majci i sinu
Foto: Igor Soban, pixsell/Ilustracija

Na mjesto događaja pozvan je mrtvozornik

18.8.2025.
15:17
Dunja Stanković
Igor Soban, pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U obiteljskoj kući u Nijemcima pronađena su dva mrtva tijela, izvijestila je vukovarsko-srijemska policija u ponedjeljak. 

Dojavu su dobili oko 14 sati, a po dolasku na teren zatekli su beživotna tijela. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o majci i sinu starije životne dobi koji su živjeli sami. Navodno se ne sumnja na počinjenje kaznenog djela. 

"Na mjesto događaja pozvan je mrtvozornik, a policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja te će provesti očevid", dodaju iz policije.

Crna KronikaPolicijaTragedijaTijelo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS U SLAVONIJI /
Pronađena dva tijela u obiteljskoj kući: Neslužbeno, riječ je o majci i sinu