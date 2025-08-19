Ovaj muškarac je uništio povijesnu fontanu u Dubrovniku, policija ga traži

Dubrovačko-neretvanska policija traži muškarca za kojeg sumnja da je oštetio Malu Onofrijevu fontanu u Dubrovniku, koja je zaštićena kao kulturno dobro.

Sve se dogodilo u nedjelju oko pola dva ujutro, a policija mu na teret stavlja oštećenje i nedozvoljeni izvor kulturnog dobra.

Riječ je o muškarcu tamnije puti, prosječne građen koji je visok između 180 i 195 centimetara. Ima crnu kosu i bradu, a u spornoj noći je nosio svijetlu košulju dugih rukava, kratke tamne hlače i bijele tenisice.

"Molimo građane da, ako imaju saznanja o identitetu osobe sa snimke, o tome, s punim povjerenjem, obavijeste Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku, odnosno najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju, osobno ili pozivom na dežurni telefon 192, odnosno na e-mail dubrovacko-neretvanska@policija.hr", apeliraju iz policije.

Datira u 15. stoljeće

Mala Onofrijeva fontana nalazi se u niši na zidu Glavne straže na Stradunu. Postavio ju je Onofrio della Cava davne 1446. godine, nakon što je nekoliko godina ranije projektiran vodovod.

Djelo je kipara Pietra di Martina iz Milana. Na fontani se jasno vide reljefi golih dječaka na osmerostranim stranama bazena, likovi dupina sa školjkama, maskeroni i klečeći dječaci na stupu za skupljanje vode.

Iako djelo odiše gotičkim stilom, odražava renesansni svjetonazor.

Danas je fontana dio scene pokladne igre Novela od Stanca dubrovačkog komediografa Marina Držića.

