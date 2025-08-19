Gori stan u Rovinju, jedna osoba ozlijeđena? Vatrogasci na terenu

NEMA IM ODMORA /
Teška noć za vatrogasce: Svladali nekoliko većih požara, pomagali hitnoj pomoći i obijali stanove
Prema prvim informacijama s terena, jedna je osoba vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u OB Pula
U Rovinju, u Ulici Luja Adamovića izbio je požar u stanu u zgradi u utorak oko 10.30 sati, piše IstraIN.
Na terenu su odmah pristigle žurne službe - vatrogasci, hitna medicinska pomoć i policija.
Više o posljedicama i uzroku požara bit će poznato nakon postupanja nadležnih službi.
Stanari zgrade su evakuirani.
