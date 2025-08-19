ŠIRI SE GUSTI DIM /

Gori stan u Rovinju, jedna osoba ozlijeđena? Vatrogasci na terenu

Foto: Rtl

Prema prvim informacijama s terena, jedna je osoba vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u OB Pula

19.8.2025.
11:43
Tajana Gvardiol
Rtl
U Rovinju, u Ulici Luja Adamovića izbio je požar u stanu u zgradi u utorak oko 10.30 sati, piše IstraIN.

Na terenu su odmah pristigle žurne službe - vatrogasci, hitna medicinska pomoć i policija. 

Prema prvim informacijama s terena, jedna je osoba vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u OB Pula.

Više o posljedicama i uzroku požara bit će poznato nakon postupanja nadležnih službi.

Stanari zgrade su evakuirani.

Gori stan u Rovinju, jedna osoba ozlijeđena? Vatrogasci na terenu