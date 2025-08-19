Teška noć za vatrogasce: Svladali nekoliko većih požara, pomagali hitnoj pomoći i obijali stanove

Splitsko-dalmatinski vatrogasci odradili su brojne intervencije u posljednja 24 sata. Ugasili su nekoliko većih požara na Braču i okolici Trogira, ali su odradili i otvaranje stanova u Splitu.

Najveća akcija zabilježena je na otoku Braču, gdje je u Novom Selu nešto iza ponoći izbio požar guste borove šume. U gašenju su sudjelovali DVD-ovi Selca, Bol, Supetar, Milna i Pučišća, s ukupno 15 vozila i 46 vatrogasaca, piše Dalmacija danas.

Pozvani i kanaderi

Zbog nepristupačnog terena i jakog vjetra, u pomoć su pozvani i kanaderi. Požar je lokaliziran u jutarnjim satima, a tijekom noći na terenu su ostale dežurne snage.

Dan ranije, kod Vrsina je nakon udara groma buknuo požar otvorenog prostora. Na terenu je bilo 13 vozila s 38 vatrogasaca iz Trogira, Marine, Seget Vranjica, Okruga, Slatina i Splita.

Požar je zahvatio oko dva hektara makije i borovine. Stavljen je pod kontrolu u večernjim satima, ali su vatrogasci ostali dežurati i dan kasnije.

Gorili su i kontejneri

Na području Makarske vatrogasci su gasili požar kontejnera, na Biševu su pomagali djelatnicima hitne pomoći, u Divuljama uklanjali stablo s automobila, dok je u Sutivanu izbio požar osobnog vozila. Na Hvaru je oprana prometnica, a u Supetru otvoren stan.

Splitski vatrogasci također su imali dvije tehničke intervencije otvaranja stanova.

Županijski vatrogasni operativni centar poručuje kako su sve intervencije uspješno odrađene te naglašava važnost brze reakcije i koordinacije između lokalnih DVD-ova i profesionalnih postrojbi.

U ponedjeljak poslijepodne, točno u 15.36 sati, vatrogasci su primili dojavu o požaru koji je izbio na području Radašinovaca.

Nije bilo mira ni na zadarskom području

Na terenu se trenutno nalazi 17 vozila i 37 vatrogasaca, a u gašenju vatre angažirana su i dva kanadera.

"Požar se proširio na suhu travu i nisko raslinje na nepristupačnom području, no očekujemo da će uskoro biti stavljen pod nadzor", rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

