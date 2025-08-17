Udar groma izazvao požar kod Vrsina: Na terenu nekoliko vatrogasnih društava
Zasad nema informacija o ugrozi stambenih objekata, no intervencija je još u tijeku
Nešto nakon 13 sati, jako olujno nevrijeme pogodilo je zaleđe Marine, a udar groma izazvao je požar na području Vrsina.
"Gori šuma i borovina, a u gašenju sudjeluju vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Trogir, DVD-a Marina, DVD-a Trogir, DVD-a Seget Vranjica, DVD-a Okrug i DVD-a Slatine", rekao je za Dalmaciju Danas Goran Slatina, zapovjednik DVD-a Marina.
Zbog širenja vatre na šumskom području vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar stavili pod kontrolu.
Zasad nema informacija o ugrozi stambenih objekata, no intervencija je još u tijeku.
