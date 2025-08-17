Ovo su satelitske snimke iznad Španjolske gdje haraju jaki požari: Meteorolog nam je otkrio hoće li zamućenje doći i do nas

Španjolska se već danima bori s jakim požarima. Diljem zemlje više ih od deset ih je aktivno. Dosad je sedmero ljudi smrtno stradalo, a spaljeno je područje veličine Londona.

No, zanimljivo je vidjeti i satelitske slike iznad tog područja koje nam je dodatno pojasnio meteorolog RTL-a Danas, Dorian Ribarić.

Foto: Screenshot Eumetsat

Satelitske snimke

"Već danima je atmosfera na zapadu kontinenta zamućena zbog silnih čestica dima iz požara koji haraju Španjolskom i Portugalom, ali uz njih je u južnim atmosferskim strujanjima stizala i veća količina saharske prašine", objašnjava meteorolog te dodaje:

"Najprije je sve skupa preko Pirinejskog poluotoka stizalo do Velike Britanije gdje je čak i ublažilo tamošnji toplinski val, a promjenom strujanja sada se te čestice prašine dobro vide na satelitskim slikama iznad cijele zapadne Europe. U tim se područjima očekuju bojom intenzivniji zalasci i izlasci sunca - tamnije crvene i narančaste nijanse zahvaljujući raspršenju svjetlosti na tim sitnim česticama dima i pijeska."

Foto: Eumetsat

Izgorjelo 1500 četvornih kilometara

Prema navodima BBC-a, izgorjelo je više od 1500 četvornih kilometara i prvi je put ta zemlja od Europske unije zatražila aktiviranje mehanizma civilne zaštite. Španjolska nacionalna meteorološka agencija AEMET izjavila je da su temperature u subotu na nekoliko mjesta premašile 44 °C te upozorila na vrlo visok rizik od požara u "praktički cijeloj zemlji".

Posebno teška situacija je na sjeveru zemlje, gdje se u brojnim selima vatra približila kućama.

Stanje je kritično i u Portugalu te diljem južne Europe. Gotovo 4000 vatrogasaca sada je raspoređeno diljem zemlje, a vlada u Lisabonu pridružila se Španjolskoj u zahtjevu za pomoć od mehanizma civilne zaštite Europske unije.

Ranije spomenuto zamućenje u atmosferi moglo bi stići i k nama.

"To zamućenje u atmosferi će se još početkom tjedna zadržavati na zapadu kontinenta, ali će frontalni poremećaji to dijelom "pokupiti" i dio toga transportirati do naših predjela. Naime, jedno jače naoblačenje s češćom kišom i pljuskovima se u Hrvatskoj očekuje u četvrtak i petak", zaključuje Ribarić.

