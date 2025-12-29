FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
S ETHANOM HAWKEOM /

Gwyneth Paltrow otkrila zašto je odbila snimiti eksplicitnu seks scenu: ‘O, Bože, moj otac...'

Gwyneth Paltrow otkrila zašto je odbila snimiti eksplicitnu seks scenu: ‘O, Bože, moj otac...'
×
Foto: Profimedia

Gotovo 30 godina nakon filma „Velika očekivanja“, Gwyneth Paltrow otkrila zašto je odbila snimiti seks scenu s Ethanom Hawkeom

29.12.2025.
10:47
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Gotovo tri desetljeća nakon izlaska filma Great Expectations (Velika očekivanja), Gwyneth Paltrow (53) i Ethan Hawke (55) ponovno su se našli zajedno pred kamerama – ovoga puta u razgovoru za Vanity Fair. Tom su se prilikom prisjetili snimanja moderne adaptacije Dickensova romana iz 1998. godine, a glumica je otkrila i zašto je tada odbila snimiti jednu eksplicitnu scenu.

Gwyneth Paltrow otkrila zašto je odbila snimiti eksplicitnu seks scenu: ‘O, Bože, moj otac...'
Foto: 20thcentfox Collection/everett/profimedia

Tijekom razgovora Hawke je podsjetio Paltrow na trenutak kada im je redatelj Alfonso Cuarón (64) objašnjavao kako zamišlja ljubavnu scenu između njihovih likova. Na to je glumica reagirala smijehom i uzvikom: „O, Bože!“, prisjećajući se redateljeve ideje da njezin lik sudjeluje u sceni oralnog seks s Finnom, kojeg je tumačio Hawke.

Paltrow je objasnila da joj je ta zamisao odmah bila neprihvatljiva.

Gwyneth Paltrow otkrila zašto je odbila snimiti eksplicitnu seks scenu: ‘O, Bože, moj otac...'
Foto: The Hollywood Archive/hollywood Archive/profimedia

„Pomislila sam: ‘O, Bože, moj otac će dobiti srčani udar’“, iskreno je rekla, otkrivši pravi razlog zbog kojeg je odbila snimiti takvu scenu.

Hawke je potom detaljnije opisao kako je Cuarón zamišljao kadar – kamera bi se spuštala niz njezin trbuh, zatim se podigla do grudi i na kraju zadržala na njezinu licu u trenutku vrhunca, uz efekt „eksplozije svjetla poput sunca“. Glumac je dodao kako se jasno sjeća da je Paltrow tada rekla da to „nikada neće napraviti“.

Glumica je priznala da je u ranoj fazi karijere bila izrazito samosvjesna i opterećena mišlju da bi njezina obitelj mogla gledati takve scene.

„Stvarno mi je smetalo što bi moj otac i djed gledali takve stvari“, rekla je, dodajući da danas na to više ne bi obraćala pažnju. U šali je zaključila da je tada „možda bila i previše čedna“.

Hawke je istaknuo da njezino odbijanje nikada nije doživio kao bahato ili prkosno, već kao osobnu granicu koju je jasno postavila.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je francuska glumica, pjevačica i modna ikona pomicala granice i izazivala kontroverze

Gwyneth PaltrowEthan Hawke
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
S ETHANOM HAWKEOM /
Gwyneth Paltrow otkrila zašto je odbila snimiti eksplicitnu seks scenu: ‘O, Bože, moj otac...'