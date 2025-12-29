Gwyneth Paltrow otkrila zašto je odbila snimiti eksplicitnu seks scenu: ‘O, Bože, moj otac...'

Gotovo tri desetljeća nakon izlaska filma Great Expectations (Velika očekivanja), Gwyneth Paltrow (53) i Ethan Hawke (55) ponovno su se našli zajedno pred kamerama – ovoga puta u razgovoru za Vanity Fair. Tom su se prilikom prisjetili snimanja moderne adaptacije Dickensova romana iz 1998. godine, a glumica je otkrila i zašto je tada odbila snimiti jednu eksplicitnu scenu.

Foto: 20thcentfox Collection/everett/profimedia

Tijekom razgovora Hawke je podsjetio Paltrow na trenutak kada im je redatelj Alfonso Cuarón (64) objašnjavao kako zamišlja ljubavnu scenu između njihovih likova. Na to je glumica reagirala smijehom i uzvikom: „O, Bože!“, prisjećajući se redateljeve ideje da njezin lik sudjeluje u sceni oralnog seks s Finnom, kojeg je tumačio Hawke.

Paltrow je objasnila da joj je ta zamisao odmah bila neprihvatljiva.

Foto: The Hollywood Archive/hollywood Archive/profimedia

„Pomislila sam: ‘O, Bože, moj otac će dobiti srčani udar’“, iskreno je rekla, otkrivši pravi razlog zbog kojeg je odbila snimiti takvu scenu.

Hawke je potom detaljnije opisao kako je Cuarón zamišljao kadar – kamera bi se spuštala niz njezin trbuh, zatim se podigla do grudi i na kraju zadržala na njezinu licu u trenutku vrhunca, uz efekt „eksplozije svjetla poput sunca“. Glumac je dodao kako se jasno sjeća da je Paltrow tada rekla da to „nikada neće napraviti“.

Glumica je priznala da je u ranoj fazi karijere bila izrazito samosvjesna i opterećena mišlju da bi njezina obitelj mogla gledati takve scene.

„Stvarno mi je smetalo što bi moj otac i djed gledali takve stvari“, rekla je, dodajući da danas na to više ne bi obraćala pažnju. U šali je zaključila da je tada „možda bila i previše čedna“.

Hawke je istaknuo da njezino odbijanje nikada nije doživio kao bahato ili prkosno, već kao osobnu granicu koju je jasno postavila.

