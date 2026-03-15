Oni su lica s Vučićeve tjeralice i 'najveći' problem Srbije, u Dubrovniku su: 'Idemo do kraja'

Oni su Anja Pitulić, Doroteja Antić, Branislav Đorđević i Jovan Dražić. Obrazovani su, progresivni, načitani... Nitko od njih nema više od 25 godina. No, za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegov režim oni su huškači, kriminalci i rušitelji ustavnog poretka, piše Dubrovački dnevnik.

Vučićev režim smatra ove mlade ljude državnim neprijateljima. Teroristima. Oni su, 'najveći problem Srbije', veći i od političkih, 'stručnih' i ostalih interesnih struktura koje su bile uključene u rekonstrukciju nadstrešnice na željezničkoj kolodvoru u Novom Sadu, koja je odnijela živote 16-ero ljudi i zemlju trajno zavila u crno.

Prije godinu dana, za njima je raspisana tjeralica, upravo dok su boravili u Dubrovniku na festivalu 'ZNA DU'.

Anja, Doroteja, Branislav i Jovan žive i rade u Hrvatskoj, jer se u svoju zemlju ne mogu vratiti. Daleko su od svojih obitelji i Novog Sada. Nakon godinu dana, na istom dubrovačkom festivalu oni su još sigurniji u ono što žele i rade.

Foto: Ivona Butjer Mratinović, Dubrovački dnevnik

'Bilo je kaotično'

Na godišnjicu političkog egzila Anja, lice s Vučićeve tjeralice, sjeća se dramatičnih trenutaka. "Prisustvovali smo programu festivala u Dubrovniku kad su nam odjednom počeli zvoniti mobiteli. Odvjetnik je zvao prijateljicu, ona mu je odgovorila kako ne može razgovarati jer je na festivalu. On je kazao da nas sve izvede vanka", kazala je studentica kulturologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Bilo je vrlo dramatično, prisjeća se Anja. "Istrčali smo ispred Luže gdje smo doznali kako se ilegalno snimljen audio zapis s našeg sastanka emitira na pet televizija s nacionalnom frekvencijom."

'Krizni stožer' za mlade

Formiran je tada 'krizni stožer' koji ih s ekrana Vučićevih televizija prozivao teroristima i rušiteljima ustavnog poretka. Tabloidni mediji Srbije pod kontrolom Aleksandra Vučića su pozvali Tužiteljstvo na poduzimanje koraka. Sutradan je uhićeno šestero njihovih kolega, koji su u tom trenutku bili u Novom Sadu, dok je Anja s preostalim kolegama, na savjet odvjetničkom tima, ostala u Hrvatskoj.

"Bilo je strašno kaotično. Nismo znali što nas čeka, niti je itko znao koliko sve ovo može trajati. Da nam je netko prije godinu dana rekao da ćemo još biti ovdje, da ćemo raditi, studirati, mislim kako ne bismo vjerovali da je to moguće.

No, kada bih se sada vratila u taj period, vidim kako to i nije bilo toliko nepredvidivo jer smo već tada i osjetili i znali koliko srpska vlast može daleko ići u svojim pokušajima da sklone ljude koji upozoravaju na ono što čine, kako s ulica, tako i iz države“, kaže Doroteja Antić koja je završila komunikologiju i odnose s javnošću, i također je lice s Vučićeve tjeralice.

Foto: Ivona Butjer Mratinović, Dubrovački dnevnik

Nema predaje

Ovi mladi ljudi u Hrvatskoj danas su daleko od svojih domova, ali ne odustaju od borbe za pravedniju i bolju zemlju u kojoj su se rodili i u kojoj su do prije godinu dana živjeli, piše Dubrovački dnevnik.

Branislav Đorđević, još jedno lice s Vučićeve tjeralice godinu dana nakon govori o životu u Hrvatskoj.

"Nikakvih neprilika nismo imali, imamo samo pozitivna iskustva s divnim ljudima ovdje – bilo da su to profesori s različitih sveučilišta, ili novinari, ili jednostavno građani koji su čuli za našu sudbinu, odlučili nas podržati, koji su nam maltene svaki dan slali kuhani objed", kaže.

Branislav, koji je studirao povijest na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, počeo je studirati na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Kaže kako su kolege bili iznenađeni njegovim slučajem, no kako su mu ubrzo pružili veliku podršku koju, naglašava, nikada neće zaboraviti.

Daleko od doma

U prvim danima izgona svi su bili u strašnom šoku, svjedoči Jovan. "Mojima je i poslije godinu dana jako teško, svaki dan im je težak da funkcioniraju kako treba. Neki drugi su ovu situaciju bolje primili, no u konačnici je svima teško. Guramo iz dana u dan, to nam je jedino preostalo, i viđamo se kako i koliko možemo, dok se situacija ne riješi", kaže Jovan Dražić, student povijesti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i, naravno, još jedno lice s Vučićeve tjeralice.

Urušavanje nadstrešnice iz 2024. bilo je svojevrstan katalizator situacije. Od tog kobnog 1. studenog, studenti su svakog dana organizirali neku aktivnost, prosvjed ili akciju u kojoj su vlast pozivali na odgovornost. Ubrzo su im se pridružili i kolege s ostalih fakulteta, a to je dalje izazvalo pravu lavinu u javnosti koju više niti jedan represivni aparat nije mogao zaustaviti.

Ljudi su izašli na ulice. Najmasovniji prosvjed se dogodio 15. ožujka 2025. godine u Beogradu, zbog čega je Srbija odlučila uhititi studente, kad je na ulice izašlo oko 300 tisuća ljudi.

"Studenti su se okupili oko nas, kazali su – crvena linija je odavno prijeđena, nismo prije reagirali, ali nikada nije kasno, idemo do kraja!", kaže Branislav.

"Svrgavanje Vučića s vlasti je najlakši dio posla. No, suštinske društvene promjene su krajnji cilj, i to će sigurno trajati godinama. Sigurno u narednom vremenu ponekad nećemo znati tko je tko i kakve su nečije namjere, ali imamo dvije opcije – ili graditi bolju zemlju ili propasti, i kad to znamo, utoliko nam je lakše. Jer znamo da je ovo jedini put", dodao je.

Nakon godinu dana, novosadski studenti u Dubrovniku šalju jednaku poruku svojim sunarodnjacima.

"Nemojte dozvoliti da nas dijele, mi moramo shvatiti kako vodimo istu borbu, a to je borba za bolje sutra. Umjesto da se dijelimo, idemo surađivati i raditi za to bolje sutra, jer sve će biti bolje ako do toga dođemo", poručuje Branislav.

"Kada smo već u blatu do grla, nemojmo se svađati oko toga jer nam se ne sviđa vrijeme vanka. Moramo se zajednički udružiti oko toga kako izaći iz blata i da ovo zlo koje se nadvilo nad Srbijom nestane jednom zavazda", zaključuje Jovan.

