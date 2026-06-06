Pogledajte što je obilježilo kvalifikacije Velike nagrade Monaka

Kvalifikacije za Veliku nagradu Monaka donijele su neočekivani rasplet. Mladi vozač Mercedesa Kimi Antonelli senzacionalno je stigao do prve startne pozicije u karijeri, iskoristivši dramatičnu pogrešku domaćeg favorita Charlesa Leclerca u samoj završnici.

Napeta borba do posljednje tisućinke

Završni dio kvalifikacija (Q3) ponudio je pravi triler. Vremena su se izmjenjivala na vrhu, a u borbi za prestižnu poziciju na ulicama Kneževine sudjelovali su vozači Mercedesa, Red Bulla i Ferrarija. Max Verstappen, četverostruki svjetski prvak, dugo je držao najbolje vrijeme, no u posljednjim sekundama Kimi Antonelli odvezao je krug života. S vremenom 1:12,051, mladi Talijan je za samo 43 tisućinke sekunde nadmašio Nizozemca i šokirao svijet Formule 1. Bio je to trenutak čiste magije i potvrda nevjerojatnog talenta. Njegov uspjeh upotpunio je George Russell šestim mjestom, dok je Red Bullov Isack Hadjar iznenadio visokim petim mjestom.

Leclercov san srušen na domaćem terenu

Za Charlesa Leclerca ovo su trebale biti kvalifikacije iz snova. Nakon dominacije na treninzima, Monegašanin je slovio kao glavni favorit za "pole position". Iako se žalio na probleme s kočnicama, pokazivao je sjajnu brzinu. Ipak, pritisak domaćeg terena pokazao se prevelikim. U svom posljednjem, odlučujućem brzom krugu, Leclerc je pogriješio u zavoju Tabac, dotaknuo ogradu i morao odustati. Na kraju se morao zadovoljiti četvrtim mjestom, iza timskog kolege Lewisa Hamiltona koji je bio treći. Razočaranje je bilo vidljivo, a san o domaćoj pobjedi postao je znatno teži.

Prometni kaos ispunio predviđanja

Kvalifikacije je obilježio i očekivani kaos. S 22 bolida na najužoj stazi kalendara, vozači su i prije vikenda izražavali zabrinutost zbog prometa. Njihovi strahovi pokazali su se opravdanima. "Mislim da je to problem," izjavio je Leclerc uoči vikenda, "dvadeset i dva bolida na ovako kratkoj stazi bit će prilično nezgodno." Prvi dio (Q1) prekinut je crvenom zastavom nakon što je Gabriel Bortoleto u Audiju udario u ogradu. Prekid je smanjio vrijeme i stvorio još veću gužvu, što je koštalo vozače Haasa, Cadillaca i Aston Martina koji nisu prošli u Q2. Problema je imao i McLaren, koji je nakon prošlogodišnje pobjede Landa Norrisa bio iznenađujuće nekonkurentan, s Piastrijem i Norrisom na sedmom i osmom mjestu.

Nedjeljna utrka obećava velika uzbuđenja. Pretjecanje u Monaku gotovo je nemoguća misija, stoga će start biti ključan. Antonelli ima povijesnu priliku pretvoriti svoj prvi "pole" u pobjedu, no iza njega vrebaju iskusni Verstappen i Hamilton. Leclercu će, s druge strane, trebati pravo čudo i savršena strategija ako se želi popeti na postolje pred svojim navijačima.

Najzanimljivije trenutke kvalifikacija pogledajte OVDJE.