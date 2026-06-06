Antonelli opet šokirao konkurenciju: “Bilo je stvarno blizu s Verstappenom”

Kimi Antonelli iz Mercedesa startat će s pole positiona na nedjeljnoj Velikoj nagradi Monaka, nakon što je briljirao u kvalifikacijama na ulicama Kneževine i stigao do svog četvrtog najboljeg startnog mjesta u sezoni.

Mladi Talijan u samoj završnici nadmašio je Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona, a razlika na vrhu bila je minimalna – tek nekoliko stotinki sekunde. Antonelli je nakon kruga karijere poručio kako je uspio “složiti sve u pravom trenutku” i zahvalio momčadi na napretku u odnosu na prethodni dan.

Posebno dramatičan bio je završni dio kvalifikacija, u kojem je vozač Mercedesa za samo 0,043 sekunde bio brži od Verstappena, dok je Hamilton ostao iza vodeće trojke.

Domaći adut Charles Leclerc kvalifikacije je završio na četvrtom mjestu, dok su iza njega redom završili Isack Hadjar i George Russell. Aktualni prvak i prošlogodišnji pobjednik Monaka Lando Norris kreće iz četvrtog startnog reda.

Utrka kroz ulice Monte Carla vozi se u nedjelju u 15 sati.